Πολιτική

Ευρωεκλογές - Μητσοτάκης: Το μήνυμα στο προεκλογικό σποτ της ΝΔ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θέματα θίγει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας.

-

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο πρωταγωνιστής του προεκλογικού σποτ της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου που κυκλοφόρησε.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μεταξυ άλλων αναφέρει τα επιτεύχγματα του κυβερνώντος κόμματος και τονίζει πως "Στις 9 Ιουνίου κάνουμε μαζί ακόμα ένα βήμα μπροστά και ερχόμαστε σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη".

Στην ανάρτηση με το βίντεο αναφέρει χαρακτηριστικά: "Πριν μερικούς μήνες μας δώσατε την εντολή να συνεχίσουμε να αλλάζουμε την Ελλάδα. Καθημερινά τιμάμε την εντολή αυτή και δίνουμε τη μάχη για τις αλλαγές που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Πριν από μερικούς μήνες μας δώσατε την εντολή να συνεχίσουμε να αλλάζουμε την Ελλάδα και να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά.

Απέναντι στην ακρίβεια αυξήσαμε μόνιμα μισθούς και συντάξεις. Όμως ξέρουμε ότι οι τιμές επιμένουν να είναι υψηλές γι'αυτό και συνεχίζουμε τη μάχη.

Στην Υγεία προσλαμβάνονται γιατροί. Ανακαινίζονται νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ενώ οι δωρεάν εξετάσεις απλώνονται παντού αλλά ειδικά εδώ τα βήματά μας πρέπει να γίνουν άλματα. Το Ψηφιακό Κράτος εξυπηρετεί πια τον πολίτη χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Ωστόσο το βαθύ κράτος αντιστέκεται. Χρειάζονται πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις.

Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε με συνέπεια, συνέχεια αλλά και πιο ισχυρή φωνή από ποτέ. Οι διεκδικήσεις μας στις Βρυξέλλες μπορούν να επιταχύνουν τις αλλαγές που ζητά ο τόπος.

Γι΄αυτό και αυτές οι Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές. Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας τόσο πιο πολλά θα πετύχουμε για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Στις 9 Ιουνίου κάνουμε μαζί ακόμα ένα βήμα μπροστά και ερχόμαστε σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη».

Πριν μερικούς μήνες μας δώσατε την εντολή να συνεχίσουμε να αλλάζουμε την Ελλάδα. Καθημερινά τιμάμε την εντολή αυτή και δίνουμε τη μάχη για τις αλλαγές που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.



Στις 9 Ιουνίου κάνουμε μαζί ακόμα ένα βήμα μπροστά. Και ερχόμαστε σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη. pic.twitter.com/yjHHD0615F — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 14, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Κυριακή Γρίβα: “Η μητέρα της είναι στο ψυχιατρείο και ο δολοφόνος της προστατεύεται”

“Σκορπιός”: Συνελήφθη ο μεγαλύτερος διακινητής μεταναστών στην Ευρώπη

Ταύρος – Φωτιά σε διαμέρισμα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας