Κοινωνία

“MyCoast” - Κατάληψη παραλιών: Χιλιάδες πολίτες κατέβασαν την εφαρμογή, εκατοντάδες οι καταγγελίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά πώς γίνεται η χρήση της εφαρμογής, η οποία είναι δωρεάν για όλες τις συσκευές.

-

Περίπου 14.000 πολίτες "κατέβασαν" μέχρι σήμερα τη νέα ψηφιακή εφαρμογή MyCoast, σε διάστημα λίγων ημερών από την έναρξη της λειτουργίας στις 29 Απριλίου, την οποία είχαν ανακοινώσει από κοινού οι υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υποβληθεί περίπου 500 καταγγελίες.

Να υπενθυμίσουμε ότι μέσω του «MyCoast» οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν αν στις παραλίες, στις οποίες βρίσκονται, τηρείται η νομιμότητα των όρων παραχώρησης και να υποβάλλουν σχετική καταγγελία σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κατάληψης. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν τόσο ανώνυμα, όσο και επώνυμα. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, οι πολίτες απαιτείται να συνδεθούν στην εφαρμογή με προσωπικούς κωδικούς ΤaxisNet, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω κινητής συσκευής, η οποία βρίσκεται κοντά στο σημείο της εν λόγω παραχώρησης. Επιπλέον, μόνο μία καταγγελία, ανά τύπο καταγγελίας, μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση.

Η εφαρμογή «MyCoast» είναι διαθέσιμη δωρεάν για κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες:

Ανοίγουν την εφαρμογή και ενεργοποιούν το GPS του κινητού τους.

Εντοπίζουν την περιοχή ενδιαφέροντος τους στον χάρτη και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής τους το πολύγωνο της παραχώρησης.

Επιλέγοντας το πολύγωνο εμφανίζονται τα στοιχεία της, δηλαδή η τοποθεσία, η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης, χρήση, το εμβαδόν κ.ά.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουν αυθαίρετη κατάληψη έκτασης ή και παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης, μπορούν μέσω της εφαρμογής να υποβάλουν τις προαναφερόμενες καταγγελίες

Προσδιορίζουν τον λόγο της καταγγελίας και εισάγουν συνοπτική περιγραφή του προβλήματος.