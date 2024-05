Κόσμος

Φιντάν: Ελλάδα και Τουρκία είναι σε θέση να συζητούν όλα τα προβλήματα

''Πώς μπορούμε να λύσουμε τα τρέχοντα προβλήματα, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα χρόνια προβλήματα, τί μπορεί να γίνει για να αποτραπεί η αύξηση της τρέχουσας έντασης'', δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Σε ξεχωριστό τραπέζι με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη κάθισε χθες βράδυ ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φινταν και σήμερα σε συνέντευξη τύπου είπε τί συζήτησαν οι δυο τους.

Το καλό είναι ότι και οι δύο πλευρές Ελλάδα και Τουρκία είναι σε θέση να συζητούν όλα τα προβλήματα με τον πιο ανοικτό τρόπο και σε κατάλληλες βάσεις, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και είπε πως με τον Έλληνα ομόλογό του, συζητάν πολύ άνετα πολλά θέματα που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας, ιδιαίτερα το πρόβλημα του Αιγαίου και το πρόβλημα των μειονοτήτων, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Πώς μπορούμε να λύσουμε τα τρέχοντα προβλήματα, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα χρόνια προβλήματα, τί μπορεί να γίνει για να αποτραπεί η αύξηση της τρέχουσας έντασης», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν μηχανισμοί συνεργασίας που έχουν δημιουργήσει. Πρόσθεσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τα δύο μέρη ότι σήμερα λειτουργεί ένας μηχανισμός για τη μείωση της έντασης.

Ο Χακάν Φιντάν είπε ακόμη ότι έθεσε στον Έλληνα ομόλογό του και τις επιφυλάξεις και τις σκέψεις της Τουρκίας για το θαλάσσιο πάρκο. «Είπαμε ότι αυτό δεν είναι ένα αθώο περιβαλλοντικό έργο για μας και ότι αν συνεχιστεί μπει σε θέματα υφαλοκρηπίδας, που είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τουρκίας και δεν θα το αποδέχεται», ανέφερε ο Χακάν Φιντάν.

Πάντως ο Τούρκος ΥΠΕΞ ο οποίος είχε συνέντευξη με τον ομόλογό του της Αυστρίας Αλεξάντερ Σαλενμπεργκ, στο ίδιο μοτίβο με τον Ταγίπ Ερντογάν χθες ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε θέμα Χαμάς λέγοντας ότι η Χαμάς είναι κίνημα αντίστασης και όχι τρομοκρατικό κίνημα.

