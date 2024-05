Κοινωνία

Κατάληψη Νομικής: Η έφοδος, οι συλλήψεις και η εκκένωση απο την ΕΛΑΣ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κατάληψης στη Νομική του ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Τα αντίσκηνα στο προαύλιο και τα ευρήματα των αρχών.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Είκοσι οκτώ άτομα συνελήφθησαν το πρωί, κατά την διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, παρουσία Εισαγγελέα, για την εκκένωση κατάληψης, στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Αστυνομικοί χρησιμοποιώντας τροχό ανοίγουν την είσοδο της Νομικής Σχολής επί της Μασσαλίας ώστε να μπουν στο εσωτερικό.

Tην ίδια στιγμή συνάδελφοί τους κόβουν την αλυσίδα από την πόρτα επί της οδού Σόλωνος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίζουν 28 άτομα στους εσωτερικούς χώρους και τους οδηγούν στις κλούβες όπου κατά την επιβίβασή τους κάποιοι πέφτουν στο πεζοδρόμιο.

Στη συνέχεια μεταφέρονται στα γραφεία της Κρατικής Ασφάλειας και φωνάζουν συνθήματα για την Παλαιστίνη από το λεωφορείο. Μάλιστα απαθανατίζουν τη μεταγωγή μέσα από το αστυνομικό όχημα με το βίντεο να ανεβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και οι 28 συνελήφθησαν για διατάραξη οικιακής ειρήνης και κατά περίπτωση για φθορές και

απείθεια. Την ίδια στιγμή φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη Νομική Σχολή στην οδό Σόλωνος και ζητούν να φύγουν οι αστυνομικοί.

Ακολουθούν διαβουλεύσεις ώστε να αποχωρήσουν οι ένστολοι και να πάνε οι φοιτητές στη νομική.

Όταν πια φτάνουν στην είσοδο ζωγραφίζουν σημαίες της Παλαιστίνης και φωνάζουν συνθήματα.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου οι αστυνομικοί εντόπισαν σκηνές που είχαν στηθεί στο προαύλιο.

Η κατάληψη ξεκίνησε χθες το βράδυ. Οι νεαροί κρέμασαν ένα μεγάλο πανό υπέρ της Παλαιστίνης, φώναζαν συνθήματα, άναψαν πυρσούς και έριξαν βεγγαλικά.

Μετά από το κίνημα σε Αμερική και Ευρώπη και στην Ελλάδα φοιτητές και πολίτες διαμαρτύρονται για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου και στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν ολονύχτιες συγκεντρώσεις και οι συγκεντρωμένοι άναψαν φαναράκια και έστησαν σκηνές σε ένδειξη συμπαράστασης στην Παλαιστίνη.

Το πρωί στη Θεσσαλονίκη φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από την πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ζωγράφισαν σημαίες της παλαιστίνης και ζήτησαν να διακοπεί κάθε οικονομική και ερευνητική σχέση του Πανεπιστημίου με το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 14 Μαΐου 2024, σε χώρους της Νομικής Σχολής Αθηνών για την εκκένωση κατάληψης που ξεκίνησε βραδινές ώρες, χθες, Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στο επιχειρησιακό σκέλος από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αττικής συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής καθώς και δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν -28- άτομα (-10- άνδρες και-18- γυναίκες), εκ των οποίων -9- αλλοδαποί [1 Ισπανός, 3 Γαλλίδες, 2 Γερμανίδες 2 Ιταλίδες και 1 Αγγλίδα], σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απείθειας καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες.

Σημειώνεται ότι, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι οι αλλοδαποί ουδεμία σχέση έχουν με τη Σχολή, ενώ -15- από τους ημεδαπούς δήλωσαν ότι είναι φοιτητές.

Συνολικά από τους χώρους που ερευνήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καπνογόνα, ρόπαλα, σημαίες, μάσκες, κράνη, πανό, ρουχισμός και πλήθος από χειρόγραφες σημειώσεις και έντυπα αναρχικού περιεχομένου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως."





Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξανδρούπολη: 5χρονη το “έσκασε” από το σπίτι και τριγύριζε στην πόλη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε νοσοκομείο βρέθηκε αγνοούμενη γυναίκα

Μητσοτάκης - Ερντογάν: οι συμφωνίες, η “ήπια” κόντρα και τα “ήρεμα νερά”