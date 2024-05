Κόσμος

Φλόριντα: Τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες μετά από ανατροπή λεωφορείου (εικόνες)

Το λεωφορείο ανετράπη αφού πρώτα συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο το οποίο μετέφερε αγρότες, συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο στην κεντρική Φλόριντα των ΗΠΑ.

Το λεωφορείο μετέφερε 53 εργάτες αγροτών όταν συγκρούστηκε με φορτηγό στην κομητεία Μάριον, βόρεια του Ορλάντο, ανακοίνωσε η Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα.

Οι αρχές λένε ότι το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του από την State Road 40, έναν ίσιο αλλά κάπως λοφώδες δρόμο δύο λωρίδων που περνά μέσα από αγροκτήματα. Προσέκρουσε σε φράχτη και κατέληξε στο πλάι σε χωράφι. Οι εργάτες μεταφέρονταν στο Cannon Farms στο Dunellon, το οποίο μαζεύει καρπούζια.

Δεν υπάρχει άμεση ένδειξη ότι ο καιρός ήταν ένας παράγονταw που οδήγησε στο ατύχημα.

«Θα είμαστε κλειστοί σήμερα για σεβασμό στις απώλειες και τους τραυματισμούς που υπέστησαν νωρίς σήμερα το πρωί στο ατύχημα που συνέβη στην Olvera Trucking Harvesting Corp.», ανακοίνωσε η Cannon Farms στη σελίδα της στο Facebook. «Παρακαλώ προσευχηθείτε μαζί μας για τις οικογένειες και τους αγαπημένους που εμπλέκονται σε αυτό το τραγικό ατύχημα. Εκτιμούμε την κατανόησή σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Cannon Farms περιγράφει τον εαυτό της ως μια οικογενειακή εμπορική γεωργική επιχείρηση που καλλιεργεί τη γη της για περισσότερα από 100 χρόνια, εστιάζοντας τώρα στα φιστίκια και τα καρπούζια, τα οποία στέλνει σε παντοπωλεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

