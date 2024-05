Κοινωνία

Ίος: Τραυματίστηκαν 6 μαθητές σε πλοίο

Οι μαθητές τραυματίστηκαν κατα την διάρκεια σχολικής εκδρομής. Πώς συνέβη το περιστατικό.

Έξι μαθητές Γυμνασίου τραυματίστηκαν σήμερα Τρίτη (14/05/2024) κατά την διάρκεια σχολικής εκδρομής από την Σαντορίνη στην Ιό στο πλοίο «Διονύσιος Σολωμός».

Οι μαθητές τραυματίστηκαν σήμερα (14/05/2024) στο πλοίο «Διονύσιος Σολωμός» όταν έπεσε από τις κυλιόμενες σκάλες κατά τον απόπλου του πλοίου στο λιμάνι στην Ιό, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Σαντορίνη.

Οι μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ μια 14χρονης χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας στην Ιό για να την παροχή πρώτων βοηθειών και αμέσως μετά έφυγε.

Οι μαθητές μετά το τέλος της εκδρομής μεταφέρθηκαν και πάλι από την Σαντορίνη στην Ιό, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ίου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για το περισρτατικό:

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ίου, από εκπαιδευτικούς Γυμνασίου σχολείου της Θήρας που πραγματοποιούσε ημερήσια εκδρομή από την Θήρα στην Ίο, για περιστατικό ελαφρών τραυματισμών έξι μαθητών επιβαινόντων εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ» Ν.Π. 10638. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Θήρα.

Συγκεκριμένα, οι τραυματισμοί των έξι μαθητών προκλήθηκαν από πτώση στις κυλιόμενες σκάλες κατά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Ίου, ενώ μία 14χρονη εξ’ αυτών μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, απ’ όπου και εξήλθε αυθημερόν. Οι μαθητές, μετά το πέρας της εκδρομής τους στην Ίο, επιβιβάστηκαν σε έτερο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό την Θήρα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ίου.»

