Μητσοτάκης από Έβρο: Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα (εικόνες)

Επισήμανε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μιλάει για τα ζητήματα των ευρωεκλογών και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν υπεύθυνη πρόταση.

"Το πλατύ ποτάμι του υπεύθυνου πατριωτισμού, του προοδευτικού εκσυγχρονισμού, το οποίο ξαναδυνάμωσε στις εκλογές του περασμένου έτους, αυτό το ποτάμι της πολύ μεγάλης πολιτικής αλλαγής και φυγής προς τα εμπρός, αυτό θα ξαναγεννηθεί και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, θα πάμε πολύ καλά και σε αυτές τις εκλογές", επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την σημερινή του ομιλία του σε κατοίκους της Μάκρης, έξω από την Αλεξανδρούπολη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη τα πολιτικά συμπεράσματα που θα βγουν από τις ευρωεκλογές να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το μήνυμα των βουλευτικών εκλογών.

"Εάν κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν αυτές τις εκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει στην κάλπη", είπε, διότι, όπως εξήγησε:"Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν με ένα πολύ υψηλό ποσοστό πριν από ένα χρόνο, μας έδωσαν εντολή τετραετίας, να αλλάξουμε τη χώρα, να τη φέρουμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτή την εντολή σας διαβεβαιώνω ότι την υπηρετούμε".

Ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε:"Έβλεπα κάτι νέα σποτάκια που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές. Και τι είδα; Μια ουσιαστικά αντιγραφή της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα είναι μαύρα, η Ελλάδα είναι μία διαλυμένη χώρα και η λύση είναι να ξοδέψουμε πολλά περισσότερα χρήματα. Μα αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε το 2023 και απέτυχε παταγωδώς. Κάποιοι φαίνεται ότι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους, γιατί όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις και όταν δεν ξέρεις τι να πεις, κάνεις αυτό που ξέρεις. Και η αντιπολίτευση το μόνο το οποίο ξέρει να κάνει είναι να πετάει λάσπη, να προσπαθεί να βυθίσει των πολιτικό διάλογο στην τοξικότητα και να φυτεύει νέα λεφτόδενδρα, πιστεύοντας ότι μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι μας περισσεύουν κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια για να μπορούμε να λύσουμε, ως δια μαγείας, όλα τα προβλήματα. Αυτό δεν συνιστά υπεύθυνη πολιτική πρόταση".

Σε ότι αφορά στην ακρίβεια είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της, σημείωσε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και για τις αυξήσεις στους μισθούς τόνισε ότι θα μείνουν.

Σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε: "Επιδιώκουμε πάντα καλές σχέσεις με την Τουρκία. Οπως γνωρίζετε πολύ καλά η Ελλάδα δεν αποκλίνει από τις πάγιες θέσεις της και θα υπερασπίζεται πάντα με αυτοπεποίθηση την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα".

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται όπως μέχρι τώρα για τον Εβρο και τόνισε ότι η Ευρωπαική Επιτροπή θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του αποτρεπτικού φράχτη στα σύνορα.

Στη συγκέντρωση, στην πλατεία της Μάκρης παρόντες ήταν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης, βουλευτές και υποψήφιοι ευρωβουλευτές.

Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

"Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ ακόμα μία φορά γι' αυτή την πολύ θερμή υποδοχή.

Πράγματι, ο Πρόεδρος έχει δίκιο, έχω έρθει τόσες φορές στη Θράκη και ειδικά στον Έβρο, που αισθάνομαι σαν να μην έχω φύγει ποτέ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καρδιά μου βρίσκεται εδώ και να ξέρετε ότι θα ανταποδώσω στο ακέραιο την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλατε στις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Και βέβαια, το έχω και γούρι να ξεκινώ τις προεκλογικές μου εκστρατείες από τον ακριτικό Έβρο. Δεν αλλάζουμε λοιπόν τις συνήθειες. Είμαι και σήμερα πάλι εδώ, στην αφετηρία ακόμα μίας προεκλογικής εκστρατείας εν όψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, να μοιραστώ μαζί σας μερικές απλές σκέψεις για τη σημασία αυτών των εκλογών και γιατί και πάλι πρέπει ως Νέα Δημοκρατία να πετύχουμε μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη στις κάλπες που θα στηθούν σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες.

Κάθε φορά που έρχομαι βέβαια στον Έβρο δεν μπορώ παρά να θυμάμαι δύο γεγονότα, τα οποία θα είναι για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μου. Το πρώτο είναι τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020, όταν υψώσαμε ένα τείχος άμυνας απέναντι στην προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προβλήματος. Ο Έβρος στάθηκε όρθιος, η Ελλάδα στάθηκε όρθια, προστατεύσαμε τα σύνορα της πατρίδας μας, προστατεύσαμε τα σύνορα της Ευρώπης, και το αποτέλεσμα το βλέπετε σήμερα.

Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στην Ευρώπη στην οποία το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα δεν είναι αντικείμενο προεκλογικής συζήτησης. Γιατί; Γιατί πολύ απλά καταφέραμε και ελέγξαμε το πρόβλημα. Φυλάξαμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας, κάναμε τη δουλειά μας και τιμήσαμε την υποχρέωσή μας απέναντι στους Έλληνες πολίτες και ειδικά απέναντι στους ακρίτες. Και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζουμε πια προβλήματα αντίστοιχα με αυτά τα οποία κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Χθες, όπως γνωρίζετε, βρέθηκα για λίγες ώρες στην 'Αγκυρα, ανταποδίδοντας την επίσκεψη την οποία μου έκανε ο Πρόεδρος Erdogan τον περασμένο Δεκέμβριο. Αποτιμήσαμε τη συνολική πρόοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Eπιδιώκουμε πάντα καλές σχέσεις με τη γείτονα. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν αποκλίνει από τις πάγιες θέσεις της και θα υπερασπίζεται πάντα με αυτοπεποίθηση την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Το κάνουμε όμως σήμερα, φίλες και φίλοι, από θέση ισχύος, με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας πολύ πιο ισχυρές, με το κύρος της χώρας σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από αυτό που ήταν πριν από πέντε χρόνια, με την οικονομία μας πια θωρακισμένη.

Αυτή τη στρατηγική διαρκούς προόδου θα την υπηρετούμε με συνέπεια κάθε μέρα, διότι αυτή είναι η εντολή την οποία μας δώσατε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου: να κάνουμε γρήγορα βήματα προς τα μπρος, γρήγορα βήματα μεγάλων τολμηρών αλλαγών, που θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.

Και βέβαια, η δεύτερη ανάμνηση την οποία έχω από τον Έβρο ήταν μια πολύ πιο δύσκολη, ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο τραυματική εμπειρία: οι περσινές πυρκαγιές που τόσο πολύ μας πλήγωσαν. Θυμάμαι, όταν πρωτοήρθα για να κάνω μια επιτόπια επισκόπηση της μεγάλης καταστροφής, στα βλέμματα πολλών από εσάς την απογοήτευση, την απελπισία και αυτό το αίσθημα της αδυναμίας απέναντι στη μανία της φύσης.

Τηρήσαμε, όμως, τις δεσμεύσεις μας. Σταθήκαμε δίπλα σε αυτούς οι οποίοι επλήγησαν. Στηρίξαμε ειδικά εδώ τη Μάκρη και τους ελαιοπαραγωγούς με σημαντικές αποζημιώσεις. Και, βέβαια, φτιάξαμε αμέσως, όπως είπε και ο κ. Περιφερειάρχης, μια Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου, η οποία δουλεύει συνεχώς με τακτική παρουσία κυβερνητικών κλιμακίων.

Θα έχουμε και αύριο, πάλι, κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή έτσι ώστε να μπορέσουμε όχι απλά να θεραπεύσουμε τις μεγάλες καταστροφές αυτής της πρωτοφανούς πυρκαγιάς αλλά να οικοδομήσουμε τελικά και ένα καλύτερο μέλλον για όλο τον Έβρο, όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη. Για όλο τον Έβρο, και για τον βόρειο Έβρο, ώστε να μην υπάρχουν και αδικίες εντός της ίδιας της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, φίλες και φίλοι, θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε επιλύοντας μεγάλα προβλήματα αλλά και μικρά προβλήματα.

Να αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο: σήμερα καταθέτουμε μια νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για τα ζητήματα τα οποία αφορούν στις ραδιοφωνικές συχνότητες και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, που έχουν δυσκολία να εκπέμπουν επειδή το σήμα τους μπορεί να «πέφτει» πάνω σε σήματα τα οποία να έρχονται από άλλες χώρες. Ρυθμίζουμε, λοιπόν, και το ζήτημα αυτό διότι πρέπει εδώ στον Έβρο να ακούτε ελληνικό ραδιόφωνο.

Και αυτή είναι μία μόνο μικρή ένδειξη μιας κυβέρνησης η οποία δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, αλλά εστιάζει στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπως σας είπα αγωνιζόμενοι κάθε μέρα για να κάνουμε τη δική σας καθημερινότητα καλύτερη.

Έχουμε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες από τώρα ευρωεκλογές. Από πολλούς ακούω ότι «οι ευρωεκλογές δεν έχουν τη σημασία των εθνικών εκλογών», «το Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ μακριά από εμάς», κάπου «δεν μπορεί να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Ευρώπη». 'Αρα, η συμμετοχή σε αυτές τις ευρωεκλογές -ισχυρίζονται κάποιοι- «δεν είναι και τόσο σημαντική».

Είναι μεγάλο λάθος αυτό, φίλες και φίλοι. Διότι πάρα πολλές από τις αποφάσεις οι οποίες τελικά επηρεάζουν τη δική σας ζωή, και εδώ στον Έβρο, λαμβάνονται στην Ευρώπη. Να σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα.

Το πρώτο αφορά το μεταναστευτικό - προσφυγικό. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη, μετά την προσφυγική κρίση του 2020, να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τους εταίρους μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα εάν δεν λύσει το ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρειαστήκαμε χρόνο και κόπο για να πείσουμε την Ευρώπη να εστιάσει την προσοχή της ακριβώς σε αυτό το ζήτημα. Το πετύχαμε όμως. Και το καινούριο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο θα σας έλεγα ότι είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με τις ελληνικές προτεραιότητες.

Εξασφαλίσαμε και παραπάνω πόρους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το προσφυγικό και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να πείσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει και έργα όπως ο φράχτης στον Έβρο, αποτρεπτικά έργα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά για την προστασία της χώρας και τελικά την ασφαλή φύλαξη των συνόρων. 'Αρα, βλέπετε γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Βρυξέλλες, τελικά αφορούν όλους εμάς, ειδικά εσάς εδώ, τους Εβρίτες.

Το δεύτερο παράδειγμα το οποίο θέλω να σας δώσω είναι οικονομικό και έχει να κάνει με τη σημαντική απόφαση την οποία πήραμε τον Ιούλιο του 2020, εν μέσω πανδημίας, να δημιουργήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Μία απόφαση στην οποία η Ελλάδα και εγώ προσωπικά πρωταγωνιστήσαμε.

Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης; Ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο. Για πρώτη φορά η Ευρώπη αποφάσισε να δανειστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηρίξει όλα τα κράτη-μέλη, αλλά πρωτίστως τις πιο αδύναμες χώρες, με σημαντικούς πόρους, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση, να επενδύσουμε στις υποδομές μας.

Από αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο η Ελλάδα εξασφάλισε τελικά πρόσθετα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία ήδη επενδύονται σε ολόκληρη την επικράτεια και τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στο να υποστηρίξουμε την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας μας.

Θα έχουμε, λοιπόν, στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης; Και ποιοι θα είναι αυτοί τελικά που στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα διαπραγματευτούν μία τόσο σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία;

Θα δημιουργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ενιαίο αμυντικό ταμείο, για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις στην άμυνα που θα προστατεύουν συνολικά την Ευρώπη; Η συζήτηση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά επίκαιρη, διότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πόλεμο στην ήπειρό μας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε την αντίληψη της Ευρώπης για το πώς πρέπει να επενδύει στην άμυνα. Κι αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς, γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο πόρους του Έλληνα φορολογούμενου για να επενδύουμε στην άμυνα. Αν μπορούμε να έχουμε πρόσθετα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό για τον προϋπολογισμό.

Τι θα γίνει με την Κοινή Αγροτική Πολιτική από εδώ και στο εξής; Θα μπορέσει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους αγρότες μας από τη μία να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση, αλλά από την άλλη να έχουν την ασφάλεια του εισοδήματός τους, έτσι ώστε να μην αισθάνονται ότι απειλούνται από τις αλλαγές που έρχονται; Και ποιοι θα είναι τελικά αυτοί στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα διαπραγματευτούν αυτές τις σημαντικές αλλαγές;

Θα μπορέσει η Ευρώπη να αποκτήσει μία ενιαία πολιτική για το δημογραφικό; Ξέρετε ότι το δημογραφικό και η προστασία της ελληνικής οικογένειας είναι πρώτη προτεραιότητα για την παράταξή μας, για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα είναι πραγματικά ευχής έργον αν μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τις δικές μας πολιτικές με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και να έχουμε παραπάνω ευρωπαϊκή στήριξη για ένα πρόβλημα το οποίο τελικά απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα δημογραφικό πρόβλημα, κάθε ευρωπαϊκή χώρα αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις.

Και πολλά άλλα, φυσικά. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, είναι ότι γι' αυτά τα ζητήματα, που είναι το πραγματικό ζητούμενο των εκλογών, μόνο η Νέα Δημοκρατία μιλάει. Κανείς άλλος δεν μιλάει για το αντικείμενο των ευρωεκλογών.

Έβλεπα καθώς ερχόμουν κάποια καινούργια σποτάκια τα οποία έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές. Τι είδα; Μία ουσιαστικά αντιγραφή της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ του 2023: όλα είναι «μαύρα», η Ελλάδα είναι μία διαλυμένη χώρα και η λύση είναι να ξοδέψουμε πολλά περισσότερα χρήματα. Μα αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε, φίλες και φίλοι, το 2023, και απέτυχε παταγωδώς.

Κάποιοι φαίνεται ότι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους, διότι όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις ή όταν δεν ξέρεις τι να πεις, κάνεις αυτό που ξέρεις. Και η αντιπολίτευση το μόνο το οποίο ξέρει να κάνει είναι να πετάει λάσπη, να προσπαθεί να βυθίσει τον πολιτικό διάλογο στην τοξικότητα και να φυτεύει νέα λεφτόδεντρα, πιστεύοντας ότι μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι μας περισσεύουν κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια για να μπορούμε να λύσουμε ως δια μαγείας όλα τα προβλήματα.

Αυτό, φίλες και φίλοι, δεν συνιστά υπεύθυνη πολιτική πρόταση. Γι' αυτό και προσωπικά αλλά και τα στελέχη μας θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο, από τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές, να μιλήσουμε για δύο ζητήματα.

Το πρώτο είναι αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη: η σημασία των ευρωεκλογών και πόσο σημαντικό είναι η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει το μεγαλύτερο, το ισχυρότερο κεντροδεξιό κόμμα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη. Γιατί αύριο τίποτα στην Ευρώπη δεν πρέπει να γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Και βέβαια, θα μιλήσουμε και για τα εσωτερικά πολιτικά ζητούμενα αυτών των εκλογών. Αν κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν αυτές τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει στην κάλπη. Διότι οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν με ένα πολύ υψηλό ποσοστό πριν από έναν χρόνο. Μας έδωσαν μια εντολή τετραετίας να αλλάξουμε τη χώρα, να τη φέρουμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτή την εντολή σας διαβεβαιώνω ότι την υπηρετούμε.

Και θα είναι μια ευκαιρία αυτές οι ευρωεκλογές να κάνουμε και μια σύντομη αποτίμηση του τι πετύχαμε αυτούς τους 10 μήνες, τι θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα τρία χρόνια, πώς η οικονομία μας εξακολουθεί και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Οι μισθοί ανεβαίνουν. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις οποίες δεν υποτιμώ.

Ξέρω ότι η ακρίβεια είναι ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Όμως, μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια, πέραν της σταθερής αύξησης των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος, δεν υπάρχει.

Ταυτόχρονα, θα εξακολουθούμε να ενισχύουμε τους ελέγχους, θα κυνηγούμε αυτούς οι οποίοι, πατώντας πάνω στο πρόβλημα της ακρίβειας, επιδιώκουν να κάνουν κατάχρηση της θέσης που μπορεί να έχουν στην αγορά. Και πιστεύω ότι πια τα πιο δύσκολα στο θέμα της ακρίβειας είναι πίσω μας. Όμως, κάποια στιγμή οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν, όπως ήδη έχουν πέσει στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το ξέρετε, όλες και όλοι σας. Αλλά οι αυξήσεις των μισθών ήρθαν για να μείνουν.

Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε αυτά τα οποία γίνονται στην αγορά εργασίας. Θυμάμαι όταν ήρθαμε στα πράγματα για πρώτη φορά -μας εμπιστευτήκατε- το 2019, η ανεργία τότε ήταν στο 17%. Και σας είχα πει τότε ότι πρώτη μας προτεραιότητα είναι να μειώσουμε την ανεργία και να δημιουργήσουμε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Πέντε χρόνια μετά έχουμε δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας. Και ένας συνάδελφος βουλευτής, σε μια συνάντηση που είχαμε, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Είπε: «πριν από πέντε χρόνια ερχόντουσαν συμπολίτες μας στα πολιτικά μας γραφεία και ζητούσαν δουλειά. Τώρα έρχονται εργοδότες και ζητούν να τους βοηθήσουμε να βρουν εργαζόμενους». Αυτή είναι μία τεράστια πρόοδος για την ελληνική οικονομία.

Κι όσο, φυσικά, πέφτει η ανεργία, τόσο βελτιώνεται και η διαπραγματευτική θέση του εργαζόμενου, τόσο οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να δώσουν υψηλότερους μισθούς.

Και καθώς μπαίνουμε τώρα στην τουριστική περίοδο και ακούω μερικές φορές γκρίνιες και από τους εργοδότες του τουρισμού, οι οποίοι λένε «δεν βρίσκουμε εύκολα εργαζόμενους», τους λέω η απάντηση είναι εύκολη: πληρώστε περισσότερα και θα βρείτε εργαζόμενους. Έτσι, λοιπόν, ανεβαίνουν οι μισθοί σταθερά στη χώρα μας και κάνουμε γρήγορα βήματα σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, βέβαια, προχωράμε σε μία σειρά τολμηρών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα πεδία πολιτικής. Στην παιδεία: ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει διπλή ξεχωριστή σημασία. Η πρώτη του σημασία είναι ότι για πρώτη φορά καταφέραμε και σπάσαμε το κρατικό μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση και θα μπορούν να δημιουργηθούν και στην πατρίδα μας μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ένα πάγιο ζητούμενο για την παράταξή μας.

Ταυτόχρονα όμως, μην το ξεχνάμε, σε αυτό το νομοσχέδιο ψηφίσαμε και την αναβάθμιση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, «ναυαρχίδα» του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας μας. Ένα Πανεπιστήμιο στο οποίο προσωπικά πιστεύω πολύ και το οποίο θέλουμε, και για εθνικούς λόγους, να ενισχύσουμε περισσότερο.

Ταυτόχρονα, βέβαια, αποδείξαμε και έμπρακτα ότι η τάξη και ο νόμος θα επιβληθούν και εντός του δημόσιου πανεπιστημίου. Το είπαμε πολλές φορές και το κάναμε πράξη. Εμείς δεν είμαστε με αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν τα πανεπιστήμια σε μπάχαλο. Είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες.

Κι αν νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν, για λόγους που στο δικό τους το μυαλό να είναι απολύτως δικαιολογημένοι, να επαναλάβουν αυτά τα οποία μπορεί να είδαν σε άλλες χώρες και να καταλαμβάνουν πανεπιστήμια, να στήνουν αντίσκηνα και να τα κάνουν γης μαδιάμ, είναι βαθιά γελασμένοι, όπως είδατε και με την εκκένωση της κατάληψης η οποία είχε γίνει στη Νομική.

Ταυτόχρονα, κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλά άλλα πεδία πολιτικής. Να αναφέρω μόνο την υγεία, όπου ξέρω ότι έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας κράτησε όρθια τη χώρα στη διάρκεια της πανδημίας.

Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις, παραπάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν για να ενισχύσουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων μας και για να αναβαθμίσουμε κέντρα υγείας.

Σε λίγο θα φύγω από εδώ για να πάω στην Κομοτηνή για να επιθεωρήσω τα έργα του καινούργιου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το οποίο θα είναι ίσως το πιο σύγχρονο νοσοκομείο το οποίο θα αποκτήσει η χώρα και το οποίο γίνεται σε μία περιοχή με ιδιαίτερα μεγάλη εθνική σημασία.

Και βέβαια, μιας και μιλάμε για την υγεία, να κάνω και μία ειδική μνεία -το κάνω πάντα γιατί νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία- στη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις.

Αναφέρομαι ειδικά εδώ στις γυναίκες. Το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», το οποίο ξεκινήσαμε πριν από 18 μήνες, έδωσε τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες από 50 έως 69, τώρα το επεκτείναμε από τα 45 έως τα 74, να κάνουν δωρεάν μαστογραφία σε δημόσια ή και σε ιδιωτική δομή.

Και παραπάνω από 400.000 γυναίκες έχουν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί; Γιατί το κράτος πήγε και τους έστειλε ένα μήνυμα. Δεν περιμέναμε από τις γυναίκες να έρθουν σε μας. Εμείς πήγαμε και τους είπαμε «ελάτε, κάντε αυτή την εξέταση, μπορεί να σώσει τη ζωή σας».

Εντοπίσαμε παραπάνω από 20.000 γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο του μαστού σε σχετικά πρώιμο στάδιο, δεν το γνώριζαν, τώρα έχουν μπει σε πρόγραμμα θεραπείας και θα γίνουν καλά. Αυτό σημαίνει υγεία στην πράξη, φίλες και φίλοι. Υγεία δεν είναι μόνο το τι γίνεται στα νοσοκομεία, είναι και το τι γίνεται πριν φτάσουμε στα νοσοκομεία. Θα μπορούσα να μιλώ ώρες γι' αυτά τα οποία έχουμε κάνει και γι' αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, δεν θέλω όμως σήμερα να σας κουράσω περισσότερο.

Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα εξαχθεί από αυτές τις ευρωεκλογές, το βράδυ της 9ης Ιουνίου, έχει μεγάλη σημασία για το αν θα μπορούμε να συνεχίσουμε με την ίδια αυτοπεποίθηση, με την ίδια ορμητικότητα, αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών. Ή αν θα δώσουμε το δικαίωμα σε κάποιους να ισχυριστούν ότι κάτι άλλαξε στο πολιτικό τοπίο και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση δεν έχει πια την ίδια νομιμοποίηση να συνεχίσει τη δουλειά της.

Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, και γι' αυτό και θέλω να ζητήσω τη στήριξή σας, όπως τη ζήτησα και πριν από ένα χρόνο. Έχει μεγάλη σημασία η Νέα Δημοκρατία να βγει ενισχυμένη από αυτές τις εκλογές, να βγει δυνατή.

Να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση από κάποιους, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά, όπως σας είπα, ως ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης και κατά εμού προσωπικά.

Δεν έχουν εναλλακτική πρόταση, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι «να φύγει ο Μητσοτάκης». Όταν τους ρωτάς τι θα γίνει μετά, ακούς σιωπή.

Όμως οι πολίτες αποφάσισαν για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Γι΄ αυτό και τα πολιτικά συμπεράσματα τα οποία θα βγουν από αυτές τις εκλογές είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουν το μήνυμα των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Και να απαντήσουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι παρουσιάζουν την Ελλάδα ως περίπου μία κατεστραμμένη χώρα, όταν όλες και όλοι βιώνετε μια πραγματικότητα η οποία είναι πολύ διαφορετική.

Προσέξτε, εγώ δεν είπα ότι η Ελλάδα έγινε παράδεισος, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι η Ελλάδα του 2024 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Είναι μια πολύ καλύτερη χώρα.

Θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω να ξαναδώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί, με τον ίδιο ενθουσιασμό. Έχουμε ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο, βλέπω πολλούς και πολλές από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας και μαζί μας σήμερα εδώ.

Να αναζητήσετε όλες τις υποψηφιότητες. Να μην αρκεστείτε μόνο στα ονόματα τα οποία μπορεί να έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Το λέω αυτό πάντα, γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και εξαιρετικοί υποψήφιοι που μπορεί να μην τους γνωρίζετε και πρέπει να ψάξετε να τους γνωρίσετε ώστε να κάνετε την επιλογή σας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

Και να στείλουμε στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο τις καλύτερες και τους καλύτερους ευρωβουλευτές. Θα τους χρειαστούμε στις μεγάλες μάχες τις οποίες έχουμε να δώσουμε. Όπως σας είπα, είναι μάχες σημαντικές για την πατρίδα μας, γιατί το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες έχει τελικά μεγάλη σημασία για το τι γίνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Αυτό, λοιπόν, το πλατύ ποτάμι του υπεύθυνου πατριωτισμού, του προοδευτικού εκσυγχρονισμού, το οποίο ξαναδυνάμωσε στις εκλογές του περασμένου έτους, αυτό το ποτάμι αυτής της μεγάλης πολιτικής αλλαγής, της φυγής προς τα μπρος, αυτό θα ξαναγεννηθεί και στις εκλογές της 9ης Ιουνίου.

Αν κρίνω και από τη σημερινή σας παρουσία εδώ θα πάμε πολύ καλά και σε αυτές τις εκλογές. Αλλά επειδή εμείς ξέρουμε ότι στις 9 Ιουνίου, το λέω πριν από κάθε εκλογή, το πρωί η κάλπη θα είναι άδεια -το ξέρουμε αυτό-, θα τη γεμίσουμε με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια. Ώστε το βράδυ της 9ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία να είναι η μεγάλη νικήτρια των ευρωεκλογών.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, να είστε καλά και εις το επανιδείν".

