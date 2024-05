Οικονομία

Ακρίβεια: στα ύψη οι τιμές σε καύσιμα και φρούτα (εικόνες)

Αυξημένες παραμένουν οι τιμές στα καύσιμα και στα φρούτα με την ακρίβεια να αποθαρρύνει τους καταναλωτές, που στερούνται πλέον, βασικών αγαθών από τη διατροφή τους.

Των Νίκου Ρογκάκου και Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Ξεπέρασε τα δύο ευρώ το λίτρο, η τιμή της βενζίνης στα περισσότερα νησιά, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, πάνω από 15 ευρώ, κοστίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεράσια, καθώς οι τιμές φρούτων και λαχανικών, έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Στα ύψη βρίσκονται και οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, παρά την μικρή υποχώρηση αμέσως μετά το Πάσχα. Στην νησιωτική χώρα η τιμή ξεπερνά τα δύο ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ.

Είναι πλέον κοινό μυστικό, ότι την περίοδο των εορτών οι τιμές κατά κανόνα αυξάνονται, χωρίς, τις περισσότερες φορές, να υπάρχει μία επαρκής απάντηση.

ΑΜΟΛΥΒΔΗ: ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

• ΣΗΜΕΡΑ: 1,95€/λίτρο

• 3 Μαΐου: 1,98€/λίτρο

Η Ελλάδα έχει την ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρωζώνη και από τις υψηλότερες τιμές ντίζελ κίνησης, ενώ βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της ακρίβειας στα υγρά καύσιμα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Αττική & Χανιά: έως 2,05€

• Κυκλάδες: έως 2,40€

• Δωδεκάνησα: έως 2,37€

• Μαγνησία: έως 2,38€

• Χίος: 2,26€



Γιγαντιαίες είναι οι διαφορές για έναν πολίτη που γεμίζει το αυτοκίνητό του στην Αττική και για έναν άλλο που το κάνει στα νησιά.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 40 ΛΙΤΡΩΝ

• Αθήνα: 82€

• Χίος: 90,4€

• Κυκλάδες: 96€

Η αγορά πάντως θεωρεί ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν αφού οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάμψη.



Τιμές “χρυσού” και στα φρούτα

Ανεβοκατεβαίνουν και ζαλίζουν κάθε μήνα οι τιμές των φρούτων, που σε σχέση με πέρυσι αυξήθηκαν κατά 11,6%.



Ενδεικτικό των αυξήσεων είναι οι τιμές στα κεράσια Ημαθίας. Την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές τους έφτασαν να πωλούνται μέχρι και 16,39 ευρώ το κιλό, παρά το γεγονός ,ότι από τους αγρότες έφυγαν με την τιμή των 4 ευρώ.



Δεν είναι μόνο οι αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά , αφού και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει υψηλός στο 5,4 %.

Το ίδιο ισχύει και με άλλα φρούτα εποχής , όπως βερίκοκα και φράουλες που η τιμή τους παραμένει ανοιχτή για τον καθένα και μπορεί να την χρεώσει όσο θέλει ,όπως δηλώνουν οι παραγωγοί.

Τα βερίκοκα πωλούνται χονδρική στα 2-3 ευρώ και φτάνουν να πωλούνται στη λιανική έως τα 6 ευρώ.

Οι φράουλες πωλούνται έως 2 ευρώ στη Χονδρική και εως 7 ευρώ λιανική.



Ωστόσο μετά το Πάσχα οι τιμές είναι πιο πεσμένες λόγω και της μεγαλύτερης παραγωγής.

