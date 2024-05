Πολιτική

Κασσελάκης: η περιοδεία στη Θεσσαλία, το Q&A και τα... πρόβατα (βίντεο)

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απάντησε σε ερωτήσεις και μοιράστηκε στιγμές από την περιοδεία του στη Θεσσαλία σε ένα βίντεο στο TikTok.

Στιγμιότυπα από την περιοδεία του στη Θεσσαλία μοιράστηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μέσω του TikTok, που φαίνεται ότι έχει γίνει η αγαπημένη πλατφόρμα των εκλογών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απάντησε επίσης σε ερωτήσεις που του έστειλε ο κόσμος σχετικά με τη Θεσσαλία και έδειξε στιγμές από την περιοδεία του με μια πιο χιουμοριστική διάθεση.

Δεν δίστασε να πετάξει και... σπόντες βεβαια στο βίντεο για την Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, και την υπόθεση με τηνν υποκλοπή mail αποδήμων.

«Εμείς, ως η μεγάλη αριστερή παράταξη του τόπου μας, βασιζόμαστε στις αξίες μας και η μεγαλύτερη αξία είναι η αλληλεγγύη. Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν στη χώρα μας. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ. Να προσφέρω θέλω. Αν αυτό ενοχλεί κάποιον, το σέβομαι», εμφανίζεται να λέει, ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Κασσελάκης.

