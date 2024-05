Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Απαγορευτικό της ΕΛΑΣ στη συγκέντρωση των οπαδών

Οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν προγραμματίσει να βρεθούν έξω από το ξενοδοχείο για να τονώσουν το ηθικό των παικτών του Αλμέιδα.

Η Ελληνική Αστυνομία με ανακοίνωσή της ενημερώνει πως απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης στο ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας, όπου διαμένει η αποστολή της ΑΕΚ, καθώς και η συνοδεία της αποστολής με μηχανές προς το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την 15-5-2024 και ώρα 17:00' σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας όπου διαμένει η αθλητική αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας της «ΑΕΚ», από φιλάθλους του ανωτέρω αθλητικού σωματείου και από ώρα 08:00' έως 21:00' της 15-5-2024 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω συνάθροιση καθώς και συνοδείας της αθλητικής αποστολής με μηχανοκίνητη πορεία προς το Γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους:

Ιοφώντος- Θεαγένους, Γρ. Θεολόγου- Αν. Δημητρίου- Τέας- Διοχάρους- Μιχαλακοπούλου- Λ. Βασ. Αλεξάνδρου.

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου - Λ. Βασ. Σοφίας- Λ.Αμαλίας- Λ. Συγγρού- Λ. Ποσειδώνος.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και αφετέρου από τη διεξαγωγή της εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της.

