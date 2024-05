Κοινωνία

Κυψέλη: μέθυσε και “πήρε σβάρνα” παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Ο μεθυσμένος οδηγός, έσπειρε τον πανικό διαγράφωντας τρελή πορεία στην Κυψέλη.

Τον πανικό έπειρε ένας οδηγός σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη την Τρίτη στην Κυψέλη.

Κάνοντας τρελή πορεία, ο οδηγός αυτοκινήτου, τράκαρε με παρκαρισμένα αυτοκίνητα προκαλώντας τους υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απογευματινες ωρες σήμερα, στην οδό Κεφαλληνίας και Αντιόχειας ένας άνδρας που όπως αποκάλυψε αργότερα το αλκοτέστ, είχε καταναλώσει πολύ μεγαλύτερη ποσοτητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο, πήρε... "παραμάζωμα" περίποου 12 παρκαρισμένα οχήματα.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

