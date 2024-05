Κόσμος

Βουλή - Γεωργία: Πιάστηκαν στα χέρια για το νομοσχέδιο των “ξένων πρακτόρων” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εντός και εκτός του Κοινοβουλίου στην Γεωργία.

-

Επεισόδια ξέσπασαν έξω αλλά μέσα στο κοινοβούλιο της Γεωργίας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σήμερα Τρίτη για τους «ξένους πράκτορες» - που καταδικάστηκε ως πράξη καταστολής εμπνευσμένη από το Κρεμλίνο.

Κατά την ψηφοφορία, οι βουλευτές υποστήριξαν τις προτάσεις που υπέβαλε το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο με 84 ψήφους υπέρ και 30 κατά, μετά από εβδομάδες συζητήσεων και αρκετούς καυγάδες στην αίθουσα της συνέλευσης.

Η βία εξαπλώθηκε στην αίθουσα, με δώδεκα βουλευτές να έχουν πιαστεί στα χέρια και έναν βουλευτή, από το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, τον Ντιμίτρι Σαμχαράτζε να ορμά προς τον Λεβάν Χαμπεϊσβίλι, τον πρόεδρο του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης Ενωμένο Εθνικό Κίνημα, αφού ο Χαμπεϊσβίλι τον κατηγόρησε ότι οργάνωσε τον όχλο για να ξυλοκοπήσει υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι ο νόμος έχει στόχο να φιμώσει κάθε αντιπολιτευόμενη φωνή, καθώς, όπως και αντίστοιχος νόμος στη Ρωσία, προβλέπει ότι οργανώσεις και ΜΜΕ που λαμβάνουν άνω του 20% χρηματοδότηση από το εξωτερικό, θα μπαίνουν στη λίστα των οργανώσεων «που εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα».

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το κτήριο του κοινοβουλίου με πανό, σφυρίχτρες, βουβουζέλες, χτυπώντας ακόμη και κατσαρόλες και τηγάνια σε μια προσπάθεια να ακουστεί από τους νομοθέτες την ώρα της συζήτησης.

Στο νομοσχέδιο μπορεί να ασκήσει βέτο η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι. Το Κοινοβούλιο μπορεί ωστόσο να το παρακάμψει με τη διεξαγωγή μιας επιπρόσθετης ψηφοφορίας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, κυβερνητικοί βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια με συναδέλφους τους της αντιπολίτευσης.

Η Βρετανία, μέσω του υπουργού, αρμόδιου για θέματα Ευρώπης, Νουσράτ Γκάνι χαρακτήρισε «σοκαριστικές» τις εικόνες από την πρωτεύουσα της Γεωργίας, καλώντας σε «ηρεμία και αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές».

Αναφερόμενος δεν στον νόμο κατά της ξένης επιρροής, ο Νουσράτ Γκάνι επισήμανε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αντιτίθεται σθεναρά στη θέσπιση αυτής της νομοθεσίας. Αυτό το σχέδιο νόμου και ο συνοδευόμενος ενορχηστρωμένος εκφοβισμός των διαδηλωτών δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές αξίες μιας χώρας υποψήφιας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και ουσιαστικά κινδυνεύουν να εκτροχιάσουν τις ευρωατλαντικές φιλοδοξίες της Γεωργίας. Όπως είπα στον Γεωργιανό πρέσβη, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με βαθιά ανησυχία. Προτρέπω τώρα την κυβέρνηση της Γεωργίας να αλλάξει πορεία και να αποσύρει αυτή τη νομοθεσία».

???? Tbilissi, la capitale de la Georgie, est paralysee par les manifestations en cours.



La police a procede a de nouvelles arrestations.



?? @FormulaGe

?? Ezz Gaber Photography#NoToRussianLaw #Georgia pic.twitter.com/zcRdFyZKYY — Random OSINT (@osint_random) May 14, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Τραμπ: Τον “έκαψε” ο πρώην δικηγόρος του, Μάικλ Κόεν

Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε νοσοκομείο βρέθηκε αγνοούμενη γυναίκα

Μητσοτάκης από Έβρο: Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα (εικόνες)