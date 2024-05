Κόσμος

Νέα Καληδονία: Εξέγερση κατά της Γαλλίας και πολεμικό κλίμα (εικόνες)

Φονικές εξεγέρσεις στη Νέα Καληδονία, την ώρα που στη Γαλλία ψηφίζονται συνταγματικές ρυθμίσεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές «εκατοντάδες» άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη κατά τη δεύτερη νύκτα ταραχών στη Νέα Καληδονία, την ώρα που οι Γάλλοι βουλευτές ψήφιζαν υπέρ μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης που προκάλεσε την οργή των υπέρμαχων της ανεξαρτησίας της γαλλικής αυτής υπερπόντιας κτήσης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε τη βία και κάλεσε σε ηρεμία.

Οι τρεις νεκροί είναι νεαροί αυτόχθονες Κανάκ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου της Νέας Καληδονίας Λουί Μαπού, ο οποίος διευκρίνισε πως οι πληροφορίες προέρχονται από την αστυνομία.

Γάλλοι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από σφαίρα σε βιομηχανική περιοχή, με τον εκπρόσωπο του γαλλικού κράτους Ύπατο Αρμοστή Λουί λε Φραν να δηλώνει ότι ο πυροβολισμός δεν προήλθε από την αστυνομία, αλλά «από κάποιον που μάλλον υπερασπιζόταν τον εαυτό του».

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στη Νουμεά, την πρωτεύουσα της Νέας Καληδονίας, από τις 18:00 την Τρίτη (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), τα βίαια επεισόδια που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο αρχιπέλαγος επαναλήφθηκαν χθες τη νύκτα, με λεηλασίες, πυρπολήσεις και ανταλλαγές πυρών.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, ενώ το αεροδρόμιο της Νουμεά παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, με τον λε Φραν να επισημαίνει ότι ζήτησε ενισχύσεις από τον στρατό για την προστασία του.

Πολλά δημόσια κτίρια στη Νουμεά πυρπολήθηκαν, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, ενώ «δεκάδες» «σπίτια, επιχειρήσεις» επίσης παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως επιβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση

Την ίδια ώρα στο Παρίσι η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε με 351 ψήφους υπέρ έναντι 153 κατά νομοσχέδιο που διευρύνει το εκλογικό σώμα στη Νέα Καληδονία.

Με βάση τις αλλαγές αυτές θα επιτρέπεται στους Γάλλους που ζουν περισσότερα από δέκα χρόνια στη Νέα Καληδονία να ψηφίζουν στις περιφερειακές εκλογές, κάτι που οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας του νησιού φοβούνται ότι θα αμβλύνει την επίδραση της ψήφου των αυτοχθόνων Κανάκ.

Στις ταραχές αντιπαρατίθενται δύο ομάδες: οι αντίπαλοι της ανεξαρτησίας της Νέας Καληδονίας που στηρίζουν τη συνταγματική μεταρρύθμιση και οι υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας που θεωρούν ότι με το νομοσχέδιο αυτό το γαλλικό κράτος επιδιώκει «να περιορίσει κόμη περισσότερο τους αυτόχθονες Κανάκ», που αποτελούν το 41,2% των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με την απογραφή του 2019.

Ο Μακρόν έχει προτείνει τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών πριν την ψηφοφορία στη γαλλική Γερουσία επί του νομοσχεδίου, η έγκριση της οποίας είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ.

Το κόμμα Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ότι δέχεται την πρόταση του Γάλλου προέδρου για διάλογο και ότι είναι έτοιμο να εργαστεί προς μια συμφωνία «που θα επιτρέψει στη Νέα Καληδονία να ακολουθήσει τον δρόμο της προς την απελευθέρωση».

Ο Μαπού, ένας αυτόχθονας ηγέτης των Κανάκ, εξελέγη το 2021 και είναι ο πρώτος επικεφαλής της κυβέρνησης που υποστηρίζει την ανεξαρτησία αυτής της γαλλικής υπερπόντιας κτήσης. Οι εκλογές για τις συνελεύσεις και το Εδαφικό Κογκρέσο της Νέας Καληδονίας, που επρόκειτο να διεξαχθούν το Μάιο, αναβλήθηκαν μέχρι το τέλος του έτους.

