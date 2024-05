Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

"Εξελίξεις θα υπάρχουν στην ιατρική και στον τομέα του φαρμάκου" είπε αρχικά η αστρολόγος, ενώ όπως ανέφερε " δεν είναι μία καλή μέρα σήμερα για τα παιδιά".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Βόρεια Μακεδονία - Μαρινάκης: Η Συμφωνία των Πρεσπών βρίσκεται σε “μεταίχμιο”

Πάρος: Πήγε για ψάρεμα και... έσωσε σκύλο που κολυμπούσε στα ανοιχτά! (βίντεο)

Βρέθηκε νεκρή δίπλα στον ανήμπορο σύζυγο της - Την έβλεπε “να σβήνει” και δεν μπορούσε να την βοηθήσει