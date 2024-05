Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Γιορτή και χαρά στο “Χαμόγελο του παιδιού” (εικόνες)

Αναλυτικά οι δραστηριότητες μιας από τις πιο έμπειρες και υπεύθυνες οργανώσεις παιδικής προστασίας στην Ελλάδα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στα 28 χρόνια πορείας του, έχει καταφέρει να υποστηρίξει ολιστικά 2.000.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, με δράσεις εξατομικευμένες, που σχεδιάστηκαν με σκοπό να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, έχει ξεχωριστές ανάγκες, όμως όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν με αγάπη, σεβασμό, αξιοπρέπεια και ασφάλεια, σε μια οικογένεια που τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ευημερία και την ευτυχία τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τα 10 Κέντρα Δράσης του -το Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας, το Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, τις Γραμμές Υποστήριξης & Βοήθειας (1056, 116000, 116111, 1017), το Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών & Νέων, τα Σπίτια Φροντίδας, το Κέντρο για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το Κέντρο για τη Βία & τον Εκφοβισμό Bullying, την Ακαδημία Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης “Smile Academy” και το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις παιδιών & Ενηλίκων- για κάθε παιδί και την οικογένειά του, φροντίζει και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, 24 ώρες το 24ωρο, Πανελλαδικά και δωρεάν προκειμένου να τους στηρίξει ολιστικά και ουσιαστικά.

Σε οικογένειες μονογονεϊκές, πυρηνικές, οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, οικογένειες προσφύγων, σε κάθε οικογένεια, κάθε μορφής, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται εκεί, αγκαλιάζοντας με τις δράσεις του:

Οικογένειες που απειλούνται να βρεθούν, ή ζουν, σε συνθήκες φτώχειας: Με ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγαθών και Υπηρεσιών, «Εφοδιαστική Αλυσίδα Ζωής» και Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Πανελλαδικά παρέχεται στήριξη, σε κάθε τομέα, ώστε οι οικογένειες, να σταθούν και πάλι αυτόνομες με αξιοπρέπεια. Εξασφαλίζονται αγαθά, επαγγελματική συμβουλευτική, είδη που προσφέρονται από ιδιώτες και επιχειρήσεις και μεταφέρονται με εξειδικευμένα οχήματα του Οργανισμού (φορτηγά ψυγεία, εξειδικευμένα ψυγεία για τη μεταφορά φαρμάκων κ.λπ.) στα Κέντρα Στήριξης και στις Τράπεζες Ειδών του Οργανισμού.

Οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη και αναζητούν κατευθύνσεις σε θέματα που αφοράν παιδιά, όπως περιστατικά βίας, εκφοβισμού, αυτοκτονικός ιδεασμός κ.ά.: Με Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας (Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017). Γραμμές στελεχωμένες από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, παρέχοντας κατευθύνσεις για κάθε θέμα και διασυνδέοντας με άλλες υπηρεσίες.

Οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας: Με «Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας», μια Δράση που υλοποιείται με σκοπό τη φροντίδα παιδιών, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν δυσκολίες -κοινωνικές, οικονομικές, υγείας κ.ά.- με συνέπεια να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των παιδιών τους. Τα παιδιά λαμβάνουν τη φροντίδα του Οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και επιστρέφουν το βράδυ στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Σκοπός, η ενίσχυση της οικογένειας, προκειμένου να καταστεί λειτουργική, δυνατή και να ανταποκριθεί στην ομαλή και υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Οικογένειες που το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας: Με Ιατρική & Κοινωνική Στήριξη με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, Γιατρούς, Διασώστες, Κοινωνικά Πολυϊατρεία, παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στα Κινητικά Πολυϊατρεία Προληπτικής Ιατρικής, με διακομιδές με Κινητή Ιατρική Μονάδα εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά (Ασθενοφόρο) κ.ά.

Οικογένειες Προσφύγων που αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο τους: Με Φιλοξενία αλλά και Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών τους, σε διαμερίσματα που διαθέτει χάρη σε δωρεές, και έχει ειδικά διαμορφώσει στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Πύργο, με παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, παρέχοντας ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική στήριξη, καθώς και δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε καθημερινή βάση.

Οικογένειες που το παιδί τους έχει εξαφανιστεί: Με διάθεση της ειδικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», με τις Κυνοφιλικές Ομάδες, με Επικοινωνίες και Εργαλεία και Προγράμματα Διαχείρισης Συμβάντος, αλλά και τον εξελιγμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, με εναέρια Έρευνα (drones), με Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα Επικοινωνιών και Εκτάκτων Αναγκών, με όλα τα οχήματα και ειδικά μέσα αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες του.

15 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας· όμως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σήμερα, αύριο και κάθε ημέρα, σε γιορτές και αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, σε στιγμές χαράς όπως η γέννηση ενός παιδιού, αλλά και σε στιγμές αγωνίες, όπως η εξαφάνιση ενός παιδιού, το «Χαμόγελο» και οι άνθρωποί του, βρίσκονται στο πλευρό όλων των παιδιών και των οικογενειών τους, χαρίζοντας Χαμόγελα.

