Οικονομία

Λογαριασμοί Ρεύματος: Τέλος το “νυχτερινό” ρεύμα, έρχεται το “μεσημβρινό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια νοικοκυριά θα συμφέρει η κατανάλωση ενέργειας στη "μεσημβρινή" τιμή. Ποιων συσκευών η λειτουργία, θα είναι φθηνότερη.

-

Του Νίκου Ρογκάκου

Τίτλοι τέλους από το Υπουργείο Οικονομικών για το "νυχτερινό τιμολόγιο" ρεύματος. Ωστόσο θα αντικατασταθεί από το "μεσημβρινό τιμολόγιο". Αυτό συμβαίνει διότι πολλά νοικοκυριά έχουν να κερδίσουν πολύ περισσότερες δαπάνες από τη νέα μεσημβρινή τιμή, απ’ ό,τι κέρδιζαν παλιότερα, από τη νυχτερινή. Η ρύθμιση:

Θα περιλαμβάνει χαμηλότερες χρεώσεις το μεσημέρι

Θα αφορά στη χρήση ενεργοβόρων συσκευών (κουζίνες, θερμοσίφωνες, πλυντήρια κλπ.)

Θα αφορά ρεύμα το οποίο, στην παραγωγή του, θα έχει σχεδόν μηδενικό κόστος

Θα αφορά την παραγωγή ενέργειας περισσότερο από τον ήλιο και λιγότερο από ορυκτά καύσιμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάρος: Πήγε για ψάρεμα και... έσωσε σκύλο που κολυμπούσε στα ανοιχτά! (βίντεο)

Γονική Αρπαγή - Γιαννόπουλος: Με μαφιόζικο τρόπο πήρε η μάνα τα τέσσερα παιδιά

Βρέθηκε νεκρή δίπλα στον ανήμπορο σύζυγο της - Την έβλεπε “να σβήνει” και δεν μπορούσε να την βοηθήσει