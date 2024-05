Αθλητικά

Περιστέρι –Κολοσσός Ρόδου: Έκαναν το πρώτο βήμα οι γηπεδούχοι

Οι γηπεδούχοι υπερασπίστηκαν της έδρα τους με σχετική ευκολία. Επόμενη αναμέτρηση στη Ρόδο, την Κυριακή.

Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται για την πρόκρισή του στα ημιτελικά της Α1 Ανδρών/Basket League, έκανε το Περιστέρι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υπερασπίστηκε την έδρα της στον πρώτο αγώνα με τον Κολοσσό και με το τελικό 79-63 έγραψε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών για τα πλέι οφ. Η σειρά μεταφέρεται στη Ρόδο, όπου την προσεχή Κυριακή (19/5, 17:15), το Περιστέρι έχει την ευκαιρία να «σκουπίσει» τη σειρά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 3.

Η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν κράτησε τον Κολοσσό σε κάθε δεκάλεπτο κάτω από τους 20 πόντους και η ενεργοποιημένη περιφέρεια, έκαναν τη διαφορά από την εκκίνηση του αγώνα, με το Περιστέρι να ξεφεύγει με +7 (22-15) στο 10΄ και να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (44-30 στο 20΄).

Με τον Κολοσσό μάταια να ψάχνει το τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο (τελείωσε τον αγώνα με 4/21), υποπίπτοντας σε 15 λάθη και έχοντας χάσει τη μάχη των επιθετικών ριμπάουντ, το Περιστέρι δεν αγχώθηκε στην επανάληψη, διατηρώντας τη διψήφια διαφορά και παίρνοντας με άνεση τη νίκη, με το τελικό 79-63.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Νίκος Χουγκάζ, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, Ζερμέιν Λοβ και Νέιτ Ρένφρο.

Από τους φιλοξενούμενους προσπάθησε ο Λούκα Μπράικοβιτς με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 44-30, 66-50, 79-63

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Τσώνος, Κωνσταντινίδου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λόνγκ 12 (2), Ράγκλαντ 9 (1), Γουίλιαμς 6 (2), Τόμσον 3, Χουγκάζ 10 (2), Ντάνγκουμπιτς, Ξανθόπουλος, Λοβ 10 (1), Πουλιανίτης 3 (1), Κασελάκης 4, Ρένφρο 10, Ζούγρης 2.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 15 (2), Ουτόμι 2, Καμαριανός, Σίτου 5, Περάντες 8, Κολοβέρος 7 (1), Μπράικοβιτς 19 (1), Παπαγιάννης 2, Χατζηνικόλας, Μπίλης, Παπαδάκης 1, Πόλεϊ 4.

