Τέξας: Πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα και προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα (εικόνες)

Πώς συνέβη το ατύχημα. Πώς η σύγκρουση παρέσυρε και παρακείμενη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία κόπηκε στα δύο.

Συναγερμός σήμανε στο Τέξας όταν φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην γέφυρα Γκάλβεστον, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μερικώς η σιδηροδρομική γραμμή και να δημιουργηθεί πετρελαιοκηλίδα.

Πλάνα που έχουν δημοσιευθεί δείχνουν ότι τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα φαίνεται να έχει καταρρεύσει, ενώ πλάκες από σκυρόδεμα είναι στοιβαγμένες στη φορτηγίδα.

«Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές Αρχές και συνεχίζουν: «Το Λιμενικό Σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει ότι μπορεί για να διερευνήσει την έκταση της διαρροής και θα ξεκινήσει τις διαδικασίες περιορισμού και καθαρισμού του κόλπου».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός NBC News.

