Παλαιό Φάληρο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στην παραλιακή

Ποιο κομμάτι της Λεωφόρος Ποσειδώνος θα μείνει κλειστό για τη διέλευση οχημάτων και για ποιον ειδικό λόγο.

Λόγω της διεξαγωγής αεροπορικών επιδείξεων από το ακροβατικό σμήνος «RED ARROWS», η Διεύθυνση Τροχαίας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, το Σάββατο 18.05 κατά ώρες 10.00 – 14.00, στο τμήμα της μεταξύ των καθέτων Αγίου Αλεξάνδρου και Νηρηίδων, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

