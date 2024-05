Κόσμος

Σλοβακία: Ο Φίτσο ανέκτησε τις αισθήσεις του - Βίντεο με τους πυροβολισμούς από 71χρονο δράστη (βίντεο)

Σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, που δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς ενώ χαιρετούσε πολίτες.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες Τετάρτη από σφαίρες καθώς χαιρετούσε πολίτες, ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, μεταδίδουν σλοβάκικα ΜΜΕ.

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Dennik έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου πολιτικού.

Νωρίτερα, η ζωή του κ. Φίτσο διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση ή διευκρίνιση έκτοτε.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Slovak Prime Minister Robert Fico was shot and wounded in an attempted assassination that stunned his small Central European nation and drew a chorus of international condemnation https://t.co/yRZWuLGeBa pic.twitter.com/gczyR2Bl21 — Reuters (@Reuters) May 16, 2024

Ο φερόμενος ως δράστης, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

Video shows moment Slovakian leader Robert Fico was shot multiple times as he greeted onlookers in the town of Handlova.https://t.co/BXC5QqJ2Al pic.twitter.com/bubQODCSwj — Sky News (@SkyNews) May 15, 2024

Το πρόσωπο που έχει συλληφθεί και κατηγορείται πως πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο είναι συγγραφέας, 71 ετών, με καταγωγή από το κεντρικό τμήμα της χώρας, μεταδίδουν σλοβακικά ΜΜΕ.

«Νομίζω πως μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, ερωτηθείς σχετικά με την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης Ντούα (Duha, «Ουράνιο Τόξο») στην πόλη Λεβίτσε.

Δημοσιεύματα του σλοβακικού Τύπου αναφέρουν πως ο λογοτέχνης έχει κυκλοφορήσει ιδίως τρεις ποιητικές συλλογές και είναι μέλος της Ένωσης Σλοβάκων Συγγραφέων.

Ο φορέας επιβεβαίωσε μέσω Facebook ότι είναι μέλος της ένωσης από το 2015, προσθέτοντας πως εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι ο δράστης της επίθεσης «η ιδιότητα του μέλους αυτού του αξιοκαταφρόνητου προσώπου θα ανακληθεί αμέσως».

Ο γιος του υπόπτου δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο aktuality.sk ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα όπλο και διέθετε άδεια οπλοφορίας.

Ερωτηθείς για τα συναισθήματα του πατέρα του έναντι του κ. Φίτσο, απάντησε «μπορώ να σας πω ένα πράγμα: Δεν τον ψήφισε. Μόνο αυτό μπορώ να πω».

Είναι διαθέσιμες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διάφορες δηλώσεις του συγγραφέα.

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο διαδίκτυο πριν από οκτώ χρόνια, δήλωνε: «Ο κόσμος είναι γεμάτος βία και όπλα. Ο κόσμος μοιάζει να έχει τρελαθεί».

Πρόσθετε πως ίδρυσε «κίνημα εναντίον της βίας» στη Λεβίτσε, το οποίο στον ιστότοπό του αναφέρει πως είναι «πολιτικό κόμμα σκοπός του οποίου είναι να αποτρέψει την εξάπλωση της βίας στην κοινωνία».

«Πολιτικό κίνητρο»

Συγκρατώντας μετά βίας τα δάκρυά του, ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινιακ δήλωσε νωρίτερα πως η κατάσταση του πρωθυπουργού Φίτσ0, 59 ετών, είναι «πολύ σοβαρή».

Παρά το επίσημο εμπάργκο στη μετάδοση πληροφοριών για την υπόθεση, το σλοβάκικο τηλεοπτικό δίκτυο TA3 πρόβαλε βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη να δηλώνει πως «δεν συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική» και να αναφέρεται ειδικά στην απόφαση της κυβέρνησης Φίτσο να κλείσει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση RTVS, εναντίον της οποίας οργανώνονται διαδηλώσεις επί εβδομάδες.

Ο κ. Εστόκ, ανακοινώνοντας πως αυξάνονται τα μέτρα προστασίας πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, κάλεσε ταυτόχρονα τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων να σταματήσουν «να υποκινούν μίσος εναντίον αντιπάλων τους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης».

Ο ηγέτης της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης Μιχάλ Σιμέτσα ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του επ’ αόριστον χθες το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένης διαδήλωσης εναντίον της κυβέρνησης που επρόκειτο να γίνει το βράδυ.

