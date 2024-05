Κοινωνία

Μενίδι: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον δρόμο

Θρίλερ για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας, η οποία βρέθηκε με καρφωμένο πάνω της ένα μαχαίρι.

Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στο Μενίδι, σημαίνοντας συναγερμό στην Αστυνομία.

Η γναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στον δρόμο, πριν από στις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Στο σημείο έφθασαν άμεσα άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Σε μικρή απόσταση από την νεκρή γυναίκα βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλέστηκε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο πάνω στο σώμα της γυναίκας, όταν εντοπίστηκε από περαστικούς.

Η γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε στη συμβολή της οδού Πάρνηθος και Αριστοτέλους, ήταν ηλικίας περίπου 40 χρόνων.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ώρες μετά από τον εντοπισμό της, η σορός της γυναίκας παραμένει στο σημείο όπου βρέθηκε, περικυκλωμένη απο αστυνομικούς, περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μην είναι ορατή από διερχόμενους, αν αναμονή της άφιξης ιατροδικαστή επί τόπου, ώστε να διενεργηθεί η νεκροψία και να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

