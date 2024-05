Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Λένα Μαντά: Η αρρώστια του συζύγου της και η πλήρης ανατροπή στην ζωή τους (βίντεο)

Αποκαλυπτική για τα προβλήματα υγείας του αγαπημένου της Γιώργου, ήταν η δημοφιλής συγγραφέας, συνομιλώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τι είπε για τα παιδιά και τους γονείς της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη η συγγραφέας Λένα Μαντά.

Η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου την μεγάλη αλλαγή στη ζωή της, μετά από τα προβλήματα υγείας που παρουσιάστηκαν στον σύζυγό της, λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Ο Γιώργος δεν μπορεί πια να με συνοδεύσει. Πέρυσι τον Μάιο παρουσίασε πνευμονική ίνωση και έχει μόνιμο οξυγόνο 24 ώρες το 24ωρο».

«Κουράζεται ακόμα και με το οξυγόνο, του έχουμε φορητό μηχάνημα, αλλά δεν είναι για πολλά ζόρια. Γενικά τον έχουμε σαν γλόμπο στο σπίτι», ανέφερε η δημοφιλής συγγραφέας, συμπληρώνοντας «Έχει ένα καλώδιο για να περιφέρεται μέσα στο σπίτι. Όταν τον χάνουμε, τραβάμε το καλώδιο. Είμαστε μαζί 41 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια είχε περάσει διαχωριστικό ανεύρυσμα και το ξεπέρασε».

«Έχει έρθει η ζωή τούμπα και έχει αλλάξει όλη η καθημερινότητά μου. Κάνω πράγματα μόνη μου, που δεν με άφηνε ο Γιώργος να κάνω. Πηγαίναμε μαζί στο σούπερ μάρκετ και τώρα δεν μπορούμε πια να πάμε μαζί», επεσήμανε.

Αναφερόμενη στην σχέση με τα παιδιά της, δήλωσε πως είχε εμμονή με τα στερεότυπα, ότι τους επέβαλε πράγματα, αλλά με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας κατάφερε να ξεπεράσει πολλά από αυτά.

Τέλος, μιλώντας για τους γονείς της, είπε ότι την έκαναν να νιώθει περιττή στη ζωή τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Ο πατέρας μου έζησε χαζή ζωή. Όταν πέθανε δεν έχασα κάτι που είχα. Όταν πέθανε η μάνα μου, τούς έδιωξα όλους από το σπίτι και κάθισα δίπλα της», κατέληξε η Λένα Μαντά.

