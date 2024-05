Life

“The 2Night Show” - Μαριάννα Κιμούλη: οι “Ψυχοκόρες” και το spoiler για την “Μαρίκα” (βίντεο)

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η πρωταγωνίστρια της σειράς του ΑΝΤ1+ και του ΑΝΤ1, η οποία έκανε αποκαλύψεις για τον ρόλο και την καριέρα της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη η ηθοποιός Μαριάννα Κιμούλη, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις «Ψυχοκόρες», την σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, στον ρόλο της Μαρίκας.

Η ηθοποιός αρχικά ανέφερε ότι μετά τις «Ψυχοκόρες» έχει προτάσεις, αλλά σκέφτεται πολύ σοβαρά το επόμενο στάδιο της καριέρας της.

«Θα ήθελα να παίζω τη Βικτωρία που είναι η κακιά της υπόθεσης και τη Νέλλα. Μου αρέσουν οι σκοτεινοί ρόλοι, δείχνουν πτυχές του εαυτού μας που προσπαθούμε να κρύψουμε. Όλοι έχουμε και τις σκοτεινές μας πλευρές. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πολύς κόσμος μοιράστηκε μαζί μου εμπειρίες από ψυχοκόρες, πόσο κοντά μας είναι αλλά δεν είχε ειπωθεί αυτή η ιστορία. Φοβάμαι ότι αριθμός των ψυχοκορών ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που φανταζόμαστε», σημείωσε η Μαριάννα Κιμούλη για τη δραματική τηλεοπτική σειρά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προσπάθησε να αποσπάσει spoiler για το φινάλε της σειράς. Η «Μαρίκα» απάντησε όμως «θεωρώ ότι είναι δίκαιο το τέλος κάθε ιστορίας. Η κάθε ιστορία τελειώνει με τον τρόπο που πρέπει, υπάρχει μία κάποια δικαίωση. Θα πω ότι είναι μία σειρά που βασίζεται σε αληθινές ιστορίες, είναι δύσκολα τα πράγματα»

Η Μαριάννα Κιμούλη αρκέστηκε να πει για τον ρόλο της πως, «υπάρχει πολύ συναίσθημα στη σχέση της Μαρίκας με τον Σώτο».

