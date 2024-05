Κοινωνία

Δολοφονία - Μενίδι: Η νεκρή είχε καταγγείλει τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία

Αναζητείται από την Αστυνομία ο σύζυγος της γυναίκας, περίπου 40 χρόνων, που βρέθηκε νεκρή σε πεζοδρόμιο, με καρφωμένο ένα μαχαίρι στο σώμα της.

Ενώπιον ακόμη μιας γυναικοκτονίας πιστεύουν πως βρίσκονται οι αστυνομικοί, μετά τον εντοπισμό της σορού γυναίκας, σε πεζοδρόμιο στο Μενίδι.

Σε μικρή απόσταση από την νεκρή γυναίκα βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλέστηκε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο πάνω στο σώμα της γυναίκας, όταν εντοπίστηκε από περαστικούς, στη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 ετών, είχε καταγγείλει τουλάχιστον δύο φορές στην Αστυνομία τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο σύντροφος της γυναίκας, ηλικίας περίπου 50 ετών αναζητείται από τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο ακόμη να θεωρείται σίγουρη η εμπλοκή του στον θάνατο της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι η 40χρονη, την εβδομάδα του Πάσχα, είχε απευθυνθεί στις Αρχές και είχε καταγγείλει τον εν διαστάσει σύζυγό της για ενδοοικογενεικακή βία.

Τότε οι αστυνομικοί της είχαν προτείνει το κουμπί πανικού και την είχαν ενημερώσει ότι αν ήθελε θα μπορούσε να μεταφερθεί σε δομή, με εκείνη να το αρνείται.

Κάτοικος της περιοχής που μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ανέφερε ότι στην διάρκεια της νύχτας ακούγονταν φωνές από καυγάδες και εκκλήσεις για βοήθεια.





Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι πολλές ώρες μετά από τον εντοπισμό της, η σορός της γυναίκας παραμένει στο σημείο όπου βρέθηκε, περικυκλωμένη απο αστυνομικούς, περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μην είναι ορατή από διερχόμενους, αν αναμονή της άφιξης ιατροδικαστή επί τόπου, ώστε να διενεργηθεί η νεκροψία και να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.





