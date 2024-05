Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα θαλάσσια πάρκα δεν έχουν σχέση με την Τουρκία

Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και την στάση της Άγκυρας, την Συμφωνία των Πρεσπών και την Βόρεια Μακεδονία. Προανήγγελε προσφυγή στην ΕΕ για την τιμές σε προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών.

Είναι θετικό ότι συνομιλούμε με την Τουρκία έτσι πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε γείτονες με διαφωνίες που πρέπει να τις επιλύουν ειρηνικά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΙ, σημειώνοτνας ότι τους τελευταίους 14 μηνές υπάρχει μια ηρεμία στο Αιγαίο χωρίς παραβιάσεις. Ενδεχομένως η Τουρκία να αντιλήφθηκε ότι αυτή η πολιτική μπορεί να της δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 4 χρόνια, Αντιμετωπίζουμε την Τουρκία με αυτοπεποίθηση, έχοντας οριοθετήσει αυστηρά τις κόκκινες γραμμές μας, έχοντας ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και τις συμμαχίες μας για να έχουμε στήριξη στις θέσεις μας.

Εγώ χαιρετίζω ότι αφήσαμε πίσω την περίοδο της έντασης και ότι παρά τις διαφωνίες μπορούμε να συνομιλούμε πολιτισμένα χωρίς να έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα η Ελλάδα έχει αυξημένο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε ήδη θαλάσσια πάρκα στην Αλόννησο και τη Ζάκυνθο. Η δημιουργία των πάρκων εντός της ελληνικής επικράτειας δεν αφορά την Τουρκία.

O σχεδιασμός θα προχωρήσει κανονικά είναι μια καθαρά περιβαλλοντική πρωτοβουλία και δεν υποκρύπτει κανένα θέμα για υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΖ.

Δεν έχω αυταπάτες, παρότι υπάρχει ειλικρινής προσπάθεια να συζητάμε, ότι η Τουρκία έχει αλλάξει τις θέσεις της.

Με την στάση της αντιπολίτευσης έχω μπλεχτεί γιατί εγώ βλέπω τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς να υψώνουν σημαία φτηνού εθνικισμού. Θα ήταν και για μένα εύκολο να κάνω μια "υπερήφανη" πολιτική που θα χαιδεύει τα αυτιά ορισμένων αλλά μετά τι; Ζημιώθηκε η χώρα από τη συνάντηση με τον Ερντογάν; Μεταφέραμε ευρωπαϊκές θέσεις όπως για τη Χαμάς ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Καταλαβαίνω τη δημοσκοπική πίεση αλλά η εξωτερική πολιτική θέλει μια σοβαρότητα. Με τέτοιες πρόχειρες και ορισμένες φορές υπερφίαλες τοποθετήσεις δεν γίνεται εξωτερική πολιτική.

Σκόπια

Λυπάμαι που ο κ. Κασσελάκης υιοθετεί τις χειρότερες συνήθειες του προκατόχου του, είπε ο πρωθυπουργός για τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχα επισημάνει τα προβλήματα από τη Συμφωνία των Πρεσπών καθώς με τη συμφωνία καθιερώνεται ο όρος μακεδονικός και μακεδονική γλώσσα. Προειδοποίησα με μια σαφή δήλωση και τη νέα κυβέρνηση των Σκοπίων ότι οποιαδηποτε απόκλιση από τη Συμφωνία των Πρεσπών θα έχει σοβαρές συνέπειες και στη σχέση με εμάς αλλά και όσον αφορά τον δρόμο προς την Ευρώπη

Για τα μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τώρα να κυρώσουμε τα μνημόνια και να ακυρώσουμε το βασικότερο όπλο που έχουμε για την τήρηση και εφαρμογή της συμφωνίας. Είναι μια πράξη που αγγίζει τα όρια του παραλογισμού αυτό που μας ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ Ο λόγος για τον οποίο άλλαξε η πρόεδρος των Σκοπίων τη θέση της είναι η μη κύρωση των μνημονίων; Εμείς δικαιωθήκαμε με την επιλογή μας γιατί βλέπαμε τον κίνδυνο. Δεν θα κυρώσουμε τα μνημόνια όσο δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι η άλλη πλευρά δεν συμμορφώνεται με όλες τις πτυχές της Συμφωνίας των Πρεσπών Νομίζει ότι η αντιπολίτευση θα μας στριμώξει καταθέτοντας τα μνημόνια ενώ έχει δικαιωθεί η θέση μας; Δεν θέλω να σχολιάσω τις πατριωτικές εξάρσεις Βελόπουλου, έχει κάνει καριέρα πάνω σε αυτά. Οι πολίτες στη Μακεδονία έχουν καταλάβει ποιοι είναι πατριώτες στα δύσκολα και όχι στα εύκολα.

Ευρωεκλογές

Μόνο εμείς συζητάμε την ευρωπαϊκή διάσταση των ευρωεκλογών και ότι ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη σημαίνει περισσότερα οφέλη για τους πολίτες. Σημαίνει χρήματα όπως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης του οποίου διεκδικούμε τη συνέχεια αλλά και ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αμυντική πολιτική. Πιστεύω ότι θα είματε πολύ πιο πειστικοί αν προτείνουμε και κοινά έργα και έχω υπόψη μου να συνδέσω το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο με έργα κοινής αμυντικής πολιτικής και έχω υπόψη μου ένα σύστημα ευρωπαικής αεράμυνας που θα καλύπτει τις χώρες έναντι οποιασδήποτε απειλής

Ακρίβεια

Ετοιμάζω επιστολή στην κυρία φον ντερ Λάιεν και θα ζητήσω ευρωπαική παρέμβαση για να μας εξηγήσουν οι πολυεθνικές να μας εξηγήσουν γιατί διατηρούν διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές. Η ευρώπη έχει τη δυνατότητα να επιβάλει ένα κανονιστικό πλαίσιο





Ξέρουμε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Έχουμε εργαλεία. Υπάρχει ακρίβεια ακόμα στα τρόφιμα και όχι στο ρεύμα. Θα ζητήσουμε ευρωπαϊκή παρέμβαση. Στο ρεύμα δεν υπάρχει ακρίβεια γιατί φορολογήσαμε τις εταιρείες παραγωγής. Όμως η μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών.





Για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ





Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνουν χρεοκοπία της χώρας. Μόνο ο μηδενισμός του ΦΠΑ είναι το 1% του ΑΕΠ που σημαίνει άμεση ακύρωση του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα και άμεση επιτήρηση. Οφείλω να προειδοποιώ ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση είναι παντελώς μη κοστολογημένες προτάσεις που είναι παντελώς ανεφάρμοστες και θα οδηγούσαν τη χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Τα ίδια έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν τις εκλογές του 2023. Οι πολίτες έχουν κρίση και αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.





Ένα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να λέμε αχαλίνωτα ψέματα όπως κάνει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε καθεστώς φτώχιας, έχουμε αυξήσεις μισθών. Ο μέσος οικογενειάρχης έχει δυσκολίες εν μέσω μιας διετούς ακρίβειας που θα μειωθεί. Οι αυξήσεις των μισθών όμως θα μείνουν. Όταν είχα εκλεγεί είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε καθώς και ότι θα μειώσουμε την ανεργία και αυτό δείχνουν τα στοιχεία.





Έχω μιλήσει για μέσο μισθό 1500 ευρώ στο τέλος της 4ετιας και θα το πετύχουμε. Όσο μειώνεται η ανεργία και αυξάνεται η ισχύς του εργαζόμενου τόσο θα αυξάνονται οι μισθοί. Όταν ακούω ξενοδόχους που παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους η απάντησή μου είναι πληρώστε περισσότερα. Από τη στιγμή που θα υπαρχει δημοσιονομικός χώρος θα αφορούν μειώσεις εργοδοτικών εισφορών. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο που να μας επιτρέπεται από τα δημόσια οικονομικά να μειώνουμε το ΦΠΑ αλλά αυτό δεν θα γίνει άμεσα.





Καταλήψεις





Όσο προχωράει η συνεργασία με τους πρυτάνεις τόσο όπου υπάρχουν καταλήψεις θα υπάρχει παρέμβαση της αστυνομίας. Ο επαναστατικός τουρισμός δεν είναι ένα είδος τουρισμού που θέλουμε να προτάξουμε. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα έρθουν στη χώρα και θα κάνουν ό,τι σε άλλες χώρες αυτό δεν θα συμβεί. Θα θέλαμε να υπάρξει σε κάποιο σημείο αστικές ευθύνες έναντι αυτών που κάνουν καταστροφές.





Γυναικοκτονίες





Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αφενός με την εκπαίδευση των αστυνομικών για να διαχειρίζονται σωστά αυτά τα περιστατικά. Κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης ώστε οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι μπορούν να καταφεύγουν στις αρχές για προστασία. Οι πολιτικές αυτές δεν θα λύσουν το προβλημα αλλά θα το περιορίσουν δραστικά. Καλώ τις γυναίκές να χρησιμοποιούν και τους ξενώνες γιατί όταν δεν υπάρχει ασφαλής στέγη τα πράγματα μπορεί να είναι εν δυνάμει επικίνδυνα.