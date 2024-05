Τουρκία: Θανατηφόρο τροχαίο με Έλληνες στην Σμύρνη (εικόνες)

Κόσμος

Πότε και πού ακριβώς συνέβη το δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκη ενοικιαζόμενο όχημα. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα με θύματα Έλληνες έγινε στη Σμύρνη, με τραγικό απολογισμό 1 νεκρό και 2 τραυματίες.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το δυστύχημα συνέβη την Πέμπτη το πρωί στις 11:10 στην επαρχία Ουσάκ, 220 χιλιόμετρα ανατολικά της Σμύρνης, προς την τουρκική ενδοχώρα.

Οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικώς στο νοσοκομείο της πόλης Μπανάζ και στη συνέχεια διακομίζονται στο νοσοκομείο Usak Center.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα ήταν ενοικιασμένο.

Σύμφωνα με την τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα sozcu.com.tr , το όχημα, το οποίο οδηγείτο από 59χρονο Έλληνα, προσέκρουσε σε τάφρο κοντά σε κόμβο Βιομηχανικού Χώρου στην είσοδο συνοικίας, και ανετράπη. Κατόπιν ειδοποίησης, στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υπηρεσίας «112 Έκτακτης Ανάγκης Υγείας», της αστυνομίας, της χωροφυλακής και της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, διαπιστώθηκε ότι η 67χρονη Ελληνίδα Νικολέττα Διαμαντάκου εκτοξεύτηκε από το όχημα κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος και πέθανε επιτόπου.

Στο ατύχημα τραυματίστηκε επίσης ο οδηγός αλλά και ο 63χρονος Έλληνας επιβάτης Λ.Β. οι οποίοι διακομίστηκαν εκτάκτως.

Η σορός της Νκολέττας Διαμαντάκου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Κρατικού Νοσοκομείου Μπανάζ για νεκροψία – νεκροτομή.

Ο κυβερνήτης του Usak Turan Ergun, ο κυβερνήτης της περιοχής Banaz Cuma Emec και ο αρχηγός της επαρχιακής αστυνομίας Mehmet Ali Kolcu, επιθεώρησαν το σημείο. Στην δήλωσή του, ο κυβερνήτης Ergun ανέφερε ότι οι δύο τραυματίες θα παραπεμφθούν στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Usak για περαιτέρω εξετάσεις.

