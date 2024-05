Life

“Ο Πρώτος από εμάς” - Sneak preview: Η Κάτια ψάχνει την αλήθεια για τον Άλκη (εικόνες)

Συγκινήσεις και ανάμεικτα συναισθήματα στο καινούριο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

Η Κάτια, μόλις έχει γεννήσει, είναι πολύ αναστατωμένη που ο Άλκης δεν έχει ακόμα εμφανιστεί, καθώς έχει καταλάβει ότι κάτι κακό έχει συμβεί και ζητάει από την Έλενα και τη Σοφία να της πουν επιτέλους την αλήθεια.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Άλκης στο ασθενοφόρο για το νοσοκομείο μαθαίνει για τη γέννηση του γιου του. Τελικά, ο Άλκης σπεύδει για το νοσοκομείο όπου γνωρίζει τον μικρό Στέφανο, όσο η Έλσα ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη, άκρως αναστατωμένη μετά από το τηλεφώνημα της Μαργαρίτας. Λίγες μέρες μετά, ο Άλκης θα έρθει αντιμέτωπος με μια συμφιλίωση που επιζητούσε για χρόνια, όσο ο Νικόλας και η Έλενα θα μάθουν ένα νέο για την υιοθεσία, που θα τους ταράξει πολύ. Ο Άλκης και η Κάτια ξαγρυπνούν στο πιο ευτυχισμένο βράδυ της ζωής τους με τον Στεφανάκο να είναι ανάμεσα τους.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.









