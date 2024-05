Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Συνελήφθη ο δράστης

Ο πρώην άντρας της γυναίκας και δράστης της γυναικοκτονίας εντοπίστηκε απο τις αρχές στη Φυλή.

Συνελήφθη στη Φυλή το μεσημέρι της Πέμπτης, ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης βρέθηκε μεθυσμένις, σε μία οικοδομή κοντά σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και αυτή την στιγμή μεταφέρεται στην ΓΑΔΑ.

Η 40χρονη γναίκα, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στον δρόμο, πριν από στις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Σε μικρή απόσταση από την νεκρή γυναίκα βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλέστηκε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο πάνω στο σώμα της γυναίκας, όταν εντοπίστηκε από περαστικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η γυναίκα, είχε καταγγείλει τουλάχιστον δύο φορές στην Αστυνομία τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία.

