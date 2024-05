Αθλητικά

Φιορεντίνα: Διέθεσε ήδη 4500 εισιτήρια για τον τελικό

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα La Nazione, ο φόβος ενός σχεδόν εξ ολοκλήρου «ερυθρόλευκου» γηπέδου αποτρέπεται.

Η Φιορεντίνα έκανε γνωστό ότι μέχρι χθες (15/5) το βράδι είχε διαθέσει 4.500 εισιτήρια, από τα 8.000 που πήρε από την UEFA, για τον τελικό του Conference League (29/5) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «La Nazione»: προς το παρόν δεν έχουν προγραμματιστεί άλλες ναυλώσεις, πέραν των ήδη παρόντων. Ο φόβος ενός σχεδόν εξ ολοκλήρου «ερυθρόλευκου» γηπέδου αποτρέπεται, όπως και η αγορά από τους Έλληνες των εισιτηρίων που δεν αγόρασαν οι φίλοι της Φιορεντίνα. Αύριο ξεκινάει νέος κύκλος πωλήσεων, οπότε υπάρχει αισιοδοξία.

