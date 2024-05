Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου, η αξιολόγηση της Κυβέρνησης και που πάνε οι ψήφοι των Σπαρτιατών

Πως αξιολογούν οι πολίτες την Κυβέρνηση, οι δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών και το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Με τις ευρωεκλογές να απέχουν πλέον μόνο 24 ημέρες, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσκόπηση της Marc, για τον ΑΝΤ1, που παρουσίασαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης.

Το προβάδισμα της ΝΔ, παραμένει ισχυρό, με το ποσοστό της να είναι υπερδιπλάσιο του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει να κερδίζει τη μάχη με το ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση.

Παράλληλα οι πολίτες τοποθετούνται, αξιολογώντας συνολικά το έργο της Κυβέρνησης, επιλέγοντας το κόμμα που κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση, για τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών και ποιον εμπιστεύονται περισσότερο.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου, αλλά και τι θα προτιμήσουν οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών, που αποκλείστηκαν από την εκλογική διαδικασία.

Στη συνολική αξιολόγηση της Κυβέρνησης, η πλειοψηφία των πολιτών, επιλέγει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά

Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο, έχουμε κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης

Κυριαρχία της ΝΔ έχουμε και στην πρόθεση ψήφου για τις Ευρωεκλογές

Πως διαμορφώνεται το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου

Τι θα επιλέξουν στην κάλπη οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών που αποκλείστηκαν από τις εκλογές

Στην τελευταία κάρτα αποτυπώνεται η εκτίμηση του αποτελέσματος των Ευρωεκλογών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση





