Κόσμος

Σλοβακία - Πελεγκρίνι: Η κατάσταση της υγείας του Φίτσο είναι πολύ κρίσιμη

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες Τετάρτη από σφαίρες καθώς χαιρετούσε πολίτες, ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, που νοσηλεύεται τραυματισμένος από σφαίρες που δέχθηκε στη χθεσινή απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, είναι «σε θέση να μιλήσει», αλλά η κατάστασή του παραμένει «πολύ κρίσιμη», δήλωσε ο νεοκλεγείς πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι, ο οποίος μπόρεσε να συνομιλήσει «λίγα λεπτά» μαζί του σήμερα.

«Μπορεί να μιλήσει, αλλά μόνο για κάποιες προτάσεις», τόνισε ο Πελεγκρίνι έξω από το νοσοκομείο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου νοσηλεύεεται ο 59χρονος πρωθυπουργός .

«Είναι πολύ, πολύ καταβεβλημένος. Η κατάσταση της υγείας του είναι ακόμα πολύ κρίσιμη».

Νωρίτερα σήμερα αξιωματούχος νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο Φίτσο δήλωσε πως η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού είναι σταθερή αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή».

