Θεσσαλονίκη: Πέθανε παιδί από παρβοϊό – δεκάδες κρούσματα σε παιδικό σταθμό

Συναγερμός από τη συρροή κρουσμάτων, όλα σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Η ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Για συρροή περιστατικών παρβοϊού (Parvovirus) σε παιδιά που φοιτούν σε παιδικό - νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε πρόσφατα ο ΕΟΔΥ με έγγραφό του τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται και παιδί 3,5 ετών το οποίο κατέληξε με οξεία μυοκαρδίτιδα από Parvovirus B19.

Ειδικότερα, 11 παιδιά ηλικίας 3-5 ετών παρουσίασαν αυξημένη τροπονίνη, εκ των οποίων, το ένα ηλικίας 3,5 ετών εκδήλωσε κλινική εικόνα οξείας μυοκαρδίτιδας και πέθανε.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΕΟΔΥ στις 10 Απριλίου ενημερώθηκε από νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) σχετικά με συρροή περιστατικών με αυξημένη τροπονίνη σε παιδιά που φοιτούν σε παιδικό - νηπιαγωγείο της περιοχής. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται και παιδί 3,5 ετών το οποίο κατέληξε με οξεία μυοκαρδίτιδα από Parvovirus B19» αναφέρεται στο έγγραφο του ΕΟΔΥ.

Συνολικά έως και τις 26/4/2024, βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΥ, 11 παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών παρουσίασαν αυξημένη τροπονίνη, εκ των οποίων ένα εκδήλωσε κλινική εικόνα οξείας μυοκαρδίτιδας και κατέληξε, ένα παρουσίασε κλινική εικόνα μυοκαρδίτιδας και συνεχίζει να νοσηλεύεται, δύο ασυμπτωματικά παιδιά παρουσίασαν μικρή συλλογή περικαρδιακού υγρού με φυσιολογική συσταλτικότητα και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν ασυμπτωματικά με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία.

