Πολωνία - Τουσκ: Δέχθηκα απειλές μετά την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε πέντε φορές από χθες σε μια απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, μια απόπειρα που φέρεται να είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι δέχθηκε απειλές μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου ομολόγου του, ενώ ένα μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι τα μέτρα γύρω από την ασφάλεια του Πολωνού πρωθυπουργού θα ενισχυθούν.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε πέντε φορές από χθες σε μια απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, μια απόπειρα που φέρεται να είχε πολιτικά κίνητρα. Το συμβάν προκάλεσε διεθνή καταδίκη και εκκλήσεις για κατευνασμό των πολιτικών εντάσεων.

«Συνέβησαν πολλά χθες», είπε ο Τουσκ σε μια ανάρτηση στο X που συνοδεύεται από ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός σχολίου, επίσης στο X, που λέει: «σήμερα, οι Σλοβάκοι μας έδωσαν ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να γίνει με τον Ντόναλντ Τουσκ» αν αποφασίσει να μην συνεχίσει την επένδυση σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο στην κεντρική Πολωνία.

Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Πολωνία παραμένει τεταμένη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα για παράδειγμα τη δολοφονία το 2019 ενός φιλελεύθερου δημάρχου της πόλης Γκντανσκ, ο οποίος ήταν επικριτής των αντιμεταναστευτικών πολιτικών του τότε κυβερνώντος κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS).

Η πολωνική ιστοσελίδα Wp.pl μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενη πηγή της υπηρεσίας κρατικής προστασίας, ότι τα μέτρα ασφαλείας του Τουσκ θα ενισχυθούν μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Φίτσο.

«Φυσικά, αναλύουμε και εξάγουμε συμπεράσματα, αλλά δεν μιλάμε για αυτά δημόσια», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Τόμας Σιεμόνιακ, σύμφωνα με το Wp.pl.

