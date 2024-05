Τέμπη: Κατατέθηκε η τελική έκθεση των πραγματογνωμόνων - Τουλάχιστον 16 επιβάτες κάηκαν ζωντανοί (βίντεο)

Κοινωνία

Σύμφωνα με την Έκθεση, δεν υπήρξε σύγκρουση των μηχανών των δύο αμαξοιστοιχιών, αλλά εκτροχιασμός, συνέπεια της απεγνωσμένης προσπάθειας του μηχανοδηγού.

Την τελική επικαιροποιημένη έκθεση των τεχνικών τους πραγματογνωμόνων κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη, στον Εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σοκάρει το γεγονός ότι σύμφωνα με την έκθεση τουλάχιστον δεκαέξι επιβάτες κάηκαν ζωντανοί.

Σημαντικά στοιχεία για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 προκύπτουν σύμφωνα με την έκθεση των πραγματογνωμόνων που όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων.

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος του τραγικού δυστυχήματος αναφέρει πως «Η έκθεση καταλήγει σε 30 συμπεράσματα τα οποία πρέπει να δει ο Εφέτης Ανακριτής και ο χημικός μηχανικός που έχει οριστεί. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα ως όφειλε. Αντι να υπάρξει σπουδή για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα, με 57 νεκρούς να πέσουν όλοι με τα μούτρα πάνω να γίνει σωστά η διαδικασία, δεν έχει γίνει τίποτα».

Σύμφωνα με την Έκθεση, δεν υπήρξε σύγκρουση των μηχανών των δύο αμαξοιστοιχιών, αλλά εκτροχιασμός, συνέπεια της απεγνωσμένης προσπάθειας του μηχανοδηγού. Αυτό φαίνεται από την στρέβλωση στις γραμμές ανόδου, γι αυτό σταμάτησε και η καταγραφή από το καταγραφικό, συνέπεια απότομης πέδησης.

Ο Γιιώργος Ηλιόπουλος, πατέρας επιβάτη της αμαξοστοιχίας «Αν δεν είχε γίνει η άμεση επιβράδυνση, θα είχε συμβεί η σύγκρουση μέσα στο τούνελ, με δυσμενέστερες συνθήκες για τους επιβάτες»

Σοκάρει το γεγονός ότι σύμφωνα με την έκθεση τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά, καθώς πέντε από αυτούς, εντοπίστηκαν σε στάση πυγμάχου, στάση του ανθρώπου όταν καίγεται ζωντανός.

Προκύπτει ακόμα και κακή φόρτωση λαμαρινών, στα βαγονία της εμπορικής, οι οποίες μετά την πέδηση επιβάρυναν τις συνέπειες του δυστυχήματος, αφού σε πολλά σημεία εμβόλισαν τα βαγόνια της επιβατικής αμαξοιστοιχίας.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος πρόσθεσε: «Θα την υποβάλλουμε και στην εισαγγελέα, η οποία διεξάγει την προκαταρκτική, θα πρέπει να πάψει η δικαιοσύνη να εθελοτυφλεί, έχει συντελεστεί ένα σοβαρότατο κακούργημα με σφτερισμό εξουσίας που δεν άφησε νωρίτερα να γίνουν οι έρευνες».

Σύμφωνα με την μετρήσεις των ειδικών επιστημόνων που διόρισαν οι οικογένειες των θυμάτων και περιλαμβάνονται στην έκθεση που κατατέθηκε στον εφέτη ανακριτή αποδεικνύεται, η μεταφορά 12 με 15 τόνων εύφλεκτων διαλυτών από την εμπορική αμαξοστοιχία στην οποία οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη.





