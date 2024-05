Πολιτική

Βόρεια Μακεδονία - Μιτσκόσκι: Δικαιώμά μου να χρησιμοποιώ τον όρο Μακεδονία

Οι δηλώσεις του αρχηγού του VMRO-DPMNE, έρχονται στον απόηχο των δηλώσεων της νέα προέδρου Σιλιάνοφσκα.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι εμμένει στη χρήση του όρου «Μακεδονία». Δήλωσε, σήμερα, πως εάν «η Ελλάδα θεωρεί ότι παραβιάσαμε (τα Σκόπια) τη Συμφωνία των Πρεσπών ας προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο».

Είπε, ακόμη, πως στην επικοινωνία εντός των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των θεσμών της χώρας του θα χρησιμοποιείται η συνταγματική ονομασία, αλλά στις δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους ή σε ομιλίες αποτελεί ατομικό δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τους όρους «Μακεδονία και Μακεδονικός» και προτρέπει το ίδιο να κάνει και η ΠτΔ.

«Εκτιμώ ότι το VΜRΟ, ως κόμμα, αλλά και η κυβέρνηση της ΝΔ έχουν την άποψή τους σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν αρέσει ούτε σε εμάς ούτε σε εκείνους αυτή η Συμφωνία. Σε αντίθεση με εκεί, στη Μακεδονία η Συμφωνία είναι μέρος των θεσμών, του συντάγματος και των νόμων. Το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα» είπε και πρόσθεσε: «Ας σταματήσουν οι απειλές και οι παρεμποδίσεις. Θέλουμε πολύ καλές γειτονικές σχέσεις με την Ελλάδα».

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέφερε ακόμη πως προσδοκεί σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας.

