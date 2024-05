Κόσμος

Σλοβακία - Φίτσο: Οι θεωρίες συνωμοσίας μετά την απόπειρα δολοφονίας

Μια χιονοστιβάδα από μηνύματα σε σλοβακικούς και ξένους ιστοτόπους προσπάθησαν πολύ γρήγορα να συνδέσουν τον δράστη με τη φιλελεύθερη αντιπολίτευση ή με τη φιλορωσική πολιτική του Φίτσο

Μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης της Σλοβακίας κατακλύζονται σήμερα από αβάσιμες κατηγορίες, που εντείνουν τον διχασμό της τοπικής κοινωνίας, ο οποίος είχε επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

Ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να νοσηλεύεται «σε σοβαρή κατάσταση» αφού τραυματίστηκε από τα πυρά ενός 71χρονου που, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι συγγραφέας και τα κίνητρά του ήταν πολιτικά. Ο ύποπτος κατηγορείται για «απόπειρα δολοφονίας εκ προμελέτης», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Έστοκ.

Με βάση την έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, ο άνδρας στη φωτογραφία δεν είναι ο πατέρας του Σιμέτσκα αλλά ένα απλό μέλος μιας τοπικής λέσχης βιβλιόφιλων.

Άλλοι αβάσιμοι ισχυρισμοί ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν «συμπαθών» ή μέλος του PS, αν και δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο από κανένα δημόσιο έγγραφο.

«Τέτοιοι ισχυρισμοί διαδόθηκαν από γνωστούς παραπληροφοριοδότες, ιδίως στο Telegram», ανέφερε ο Ντάνιελ Μίλο, ειδικός στην παραπληροφόρηση και τις υβριδικές απειλές.

Η Ουκρανία, ο βασικός στόχος της παραπληροφόρησης

«Μολονότι ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα ο δράστης, είδα στο διαδίκτυο κάποιους να προσπαθούν να κατηγορήσουν τους Ουκρανούς για την επίθεση», σχολίασε ο Πάβολ Χάρντος, ένας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κομένιους της Μπρατισλάβας, ειδικευμένος σε θέματα πολιτικής και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ αυτών των ισχυρισμών, που διαδόθηκαν και σε άλλες χώρες, ήταν ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram από τον αρχισυντάκτη του φιλορωσικού τηλεοπτικού καναλιού RT. Το μήνυμα υποστήριζε ότι η επίθεση έγινε αφότου ο Φίτσο επανέλαβε τη θέση της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία, δικαιολογώντας την ως «απάντηση» στους «χαμερπείς Ουκρανούς νεοναζί».

Η στάση της Σλοβακίας στον πόλεμο της Ουκρανίας ήταν ένα από τα βασικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας που ανέδειξε νικητή τον Φίτσο.

Αναλυτές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι περισσότερες ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο προήλθαν από πηγές φίλα προσκείμενες στο Κρεμλίνο.

Ο ίδιος ο Φίτσο είχε προβάλει φιλορωσικές θέσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο πόλεμος ξεκίνησε το 2014 αφού οι Ουκρανοί «φασίστες» σκότωσαν Ρώσους πολίτες.

Άλλες αναρτήσεις που διαψεύστηκαν στόχευαν τους Ουκρανούς πρόσφυγες οι οποίοι κατηγορήθηκαν ψευδώς ότι καταχρώνται τα κοινωνικά επιδόματα ή πυρπολούν κτίρια για να προκαλέσουν αναταραχή στην κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές φέτος το Γαλλικό Πρακτορείο διέψευσε άλλους ισχυρισμούς με βάση τους οποίους ο φιλοδυτικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ο Ιβάν Κόρτσοκ, σκόπευε να στείλει Σλοβάκους στο πεδίο της μάχης εφόσον εκλεγόταν – κάτι που πάντως ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει, με βάση το Σύνταγμα.

Ως πρωθυπουργός ο Φίτσο έβαλε τέλος στη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και τάχθηκε υπέρ των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.

Κατηγορούνται η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης

Σε συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κυβερνώντος συνασπισμού κατήγγειλαν τους πολιτικούς αντιπάλους του Φίτσο, ιδίως στο PS και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση της κυβέρνησης να αναδιαρθρώσει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVS, κατηγορώντας τον για έλλειψη αντικειμενικότητας, αυξάνει τις εντάσεις στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Οι επικριτές της κυβέρνησης τονίζουν ότι ο RTVS θα μετατραπεί σε όχημα φιλοκυβερνητικής προπαγάνδας.

«Πολιτικοί κατηγόρησαν τους δημοσιογράφους και το φιλελεύθερο τμήμα της σλοβακικής κοινωνίας ότι ευθύνονται για την επίθεση, χωρίς καμία απόδειξη και καμία λογική», είπε ο Τόμας Κρίσακ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της πληροφορίας. «Οι πολιτικοί ηγέτες καταχρώνται την κατάσταση προς όφελός τους και κατηγορούν παντελώς αθώους ανθρώπους», σχολίασε.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η απερχόμενη πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα και ο εκλεγμένος πρόεδρος Πελεγκρίνι έστειλαν ένα μήνυμα ενότητας.

«Το κλίμα στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ήταν ήδη πολύ τεταμένο πριν από την επίθεση. Μετά, επικράτησε μια αίσθηση τρομακτικής, παγερής απόγνωσης στη σλοβακική κοινωνία», είπε ο Κρίσακ.