Μενδώνη: Συναντήθηκε με τον Υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας πριν την παράσταση “Ρωμαίος και Ιουλιέτα”

Η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Κρατικών Θεάτρων της Τουρκίας και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Μονοήμερη επίσκεψη στη χώρα μας, προκειμένου να παρακολουθήσει, μαζί με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, την πρεμιέρα στην Αθήνα της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στο Μέγαρο Μουσικής. πραγματοποιεί ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Mehmet Nuri Ersoy.

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα στην Αθήνα τον κ. Mehmet Nuri Ersoy, υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, με τον οποίο είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν τις πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δυο χώρες. Μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν και του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, η παρουσία εδώ του κ. Ersoy σηματοδοτεί την πρόθεση των δυο χωρών να αναπτύξουν τις σχέσεις τους και στο πεδίο του Πολιτισμού και στο πεδίο του Τουρισμού. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την παράσταση ‘Ρωμαίος και Ιουλιέτα' στο Μέγαρο Μουσικής, που είχα την ιδιαίτερη χαρά να δω για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγες μέρες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον υπουργό για την εδώ παρουσία του», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λ. Μενδώνη από το Μουσείο Ακρόπολης, όπου συναντήθηκαν με τον Τούρκο υπουργό.

Από την πλευρά του, ο κ. Ersoy εξέφρασε τις ευχαριστίες του «για την εξαιρετική φιλοξενία και πραγματική ζεστασιά που μας έδειξε η κ. υπουργός κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παράσταση ‘Ρωμαίος και Ιουλιέτα', μια συμπαραγωγή και σύμπραξη Ελλήνων και Τούρκων καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη και τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παράσταση στην Ελλάδα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία» -συνέχισε ο Τούρκος υπουργός στις δηλώσεις του- «και κάθε επίσκεψη που πραγματοποιούμε, η περαιτέρω γνωριμία μας αποδεικνύει ότι πραγματικά αυτά τα κοινά στοιχεία μπορούν να καλλιεργηθούν ακόμα περισσότερο. Η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των δυο ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας επιταχύνει την πολύ θετική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και πιστεύουμε ότι δίνει και μια ώθηση για την εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα, όπως είναι ο πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός τομέας του Πολιτισμού».

Ο κ. Ersoy αναφέρθηκε και στη «συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δυο χωρών για τη διευκόλυνση θεώρησης διαβατηρίων. Η θεώρηση που γίνεται στις πύλες εισόδου της Ελλάδας δημιούργησε ένα πολύ θετικό κλίμα και πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών άρχισαν να συρρέουν προς τα ελληνικά νησιά για τα οποία έχει γίνει αυτή η διευκόλυνση. Αναμένουμε αντίστοιχα ως Τουρκία την επίσκεψη Ελλήνων επισκεπτών και τουριστών στη χώρα μας και οι ενδείξεις από τους πρώτους 3-4 μήνες του 2024 είναι πολύ θετικές και πιστεύουμε ότι φέτος θα φτάσουμε σε αριθμούς ρεκόρ. Στις συνομιλίες που είχαμε με την κ. υπουργό αποφασίσαμε ότι θα επιταχύνουμε και θα λάβουμε πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σύμπραξη στον τομέα του Πολιτισμού. Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε πολύ συγκεκριμένα βήματα», κατέληξε ο Τούρκος υπουργός.

Η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Κρατικών Θεάτρων της Τουρκίας και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη. Η παράσταση είναι τρίγλωσση -ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά- και ο θίασος συγκροτείται από Έλληνες και Τούρκους ηθοποιούς.

