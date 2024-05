Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Σοκάρουν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας.

Μόνο μέσα σε μια εβδομάδα, από τις 6 έως και τις12 Μαΐου καταγγέλθηκαν σχεδόν 500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έγιναν 305 συλλήψεις.

Από αυτό το σύνολο των θυμάτων, μόνο 59 γυναίκες ζήτησαν να μπει στο κινητό τους το «panic button», δηλαδή η εφαρμογή που μπορούν τα θύματα να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση ανάγκης και μόνο 9 θύματα ζήτησαν να απομακρυνθούν από το περιβάλλον του κακοποιητή τους και να μεταφερθούν σε κάποια δομή.

Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που βλέπουν οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς πολλά θύματα μετά την κακοποίηση και την καταγγελία στις αρχές, επιστρέφουν στον κακοποιητή τους!

