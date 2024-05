Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο – Ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί περιοδεία στην Πιερία εν όψει των Ευρωεκλογών τις 9ης Ιουνίου.

-

"Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο και ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια", τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του σήμερα το απόγευμα στην Κατερίνη, και υπογράμμισε πως "η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη, που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία".

"Θέλω να κάνω μία αναφορά σε αυτούς που μας ασκούν κριτική, είτε γιατί δεν είμαστε, λέει, αρκετά πατριώτες, είτε γιατί δεν είμαστε αρκετά χριστιανοί.

Στους δεύτερους θα πω, πολύ απλά, ότι χριστιανόμετρο δεν υπάρχει. Και τις σχέσεις μας με την πίστη και την Ορθοδοξία δεν θα επιτρέψουμε να τις καπηλευτεί κανείς και κανένα κόμμα.

Και νομίζω σε όλους αυτούς απάντησε πολύ λιτά, αλλά και αυστηρά, ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος", είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:"

Σε αυτούς, δε, που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πατριώτες από εμάς, θα τους πω μόνο ό,τι ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια.

Σε αυτούς που θωράκισαν την άμυνα της χώρας, σε αυτούς που ενίσχυσαν το κύρος της χώρας. Αυτές τις προϋποθέσεις μόνο η Νέα Δημοκρατία τις πληρεί.

Κοίταξα τα αποτελέσματα των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, εδώ στην Πιερία και είδα ότι 15.000 συμπολίτες σας ψήφισαν κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ, τρία κόμματα συγκεκριμένα. Και θα ήθελα να αναλογιστούν αυτοί οι συμπολίτες σας, αν τα κόμματα αυτά δικαίωσαν τις προσδοκίες σας ή αν απλά ήταν μία φωτοβολίδα, ένα πυροτέχνημα, που, ουσιαστικά, πολιτικά σας εξαπάτησαν. Και να αναλογιστούν ότι η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη σήμερα πού εγγυάται της σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας είναι η μεγάλη μας παράταξη η Νέα Δημοκρατία".

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του, λέγοντας πως "κάθε φορά που βρίσκομαι στη Μακεδονία, στη γενέτειρα του εθνάρχη και ιδρυτή της παράταξής μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αισθάνομαι πάντα μία ξεχωριστή συγκίνηση".

Αύριο η πρώτη παρουσίαση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Είπε, ακόμα, ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το Ψηφιακό Φροντιστήριο, σε ένα σχολείο, σε ένα ορεινό χωριό της Ημαθίας.

"Αύριο θα βρεθώ σε ένα σχολείο στην Ημαθία, σε ένα ορεινό χωριό, για να παρουσιάσουμε το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Τη δυνατότητα, δηλαδή, τα παιδιά σε απομονωμένες περιοχές ή τα παιδιά από οικογένειες που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους το φροντιστήριο, από το Σεπτέμβριο να έχουν την δυνατότητα να έχουν ψηφιακή πρόσβαση σε δασκάλους που θα τους κάνουν δωρεάν ψηφιακά μαθήματα. Κι αυτό γίνεται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης", επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλγερία: Όμηρος για 26 χρόνια, ήταν “φυλακισμένος” 200 μέτρα από το σπίτι του! (βίντεο)

Εγκεφαλικό - Σταρόβας: Τα νέα για την υγεία του κι οι ευχές των φίλων του (βίντεο)

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Συνελήφθη ο δράστης