Πολιτισμός

Λονδίνο - Μπάκιγχαμ: Έκθεση με πορτρέτα της βασιλικής οικογένειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την πολύχρωμη απεικόνιση της βασίλισσας Ελισάβετ με την υπογραφή του Άντι Γουόρχολ στις φωτογραφίες του Σεσίλ Μπίτον με πρωταγωνίστρια της αδελφή της πριγκίπισσα Μαργαρίτα…

-

Από την πολύχρωμη απεικόνιση της βασίλισσας Ελισάβετ με την υπογραφή του Άντι Γουόρχολ στις φωτογραφίες του Σεσίλ Μπίτον με πρωταγωνίστρια της αδελφή της πριγκίπισσα Μαργαρίτα, μια νέα έκθεση παρουσιάζει τα πορτρέτα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας των τελευταίων 100 ετών.

Με τίτλο «Βασιλικά Πορτρέτα: Ένας αιώνας φωτογραφίας» ("Royal Portraits: A Century of Photography"), η έκθεση, η οποία ξεκινά στην αίθουσα The King’s Gallery στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αύριο, παρουσιάζει περισσότερες από 150 φωτογραφικές αποτυπώσεις, τεκμήρια και έγγραφα από τη Βασιλική Συλλογή και τα Βασιλικά Αρχεία, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν ποτέ ξανά δει το φως της δημοσιότητας.

«Αυτή η έκθεση καταγράφει την εξέλιξη της φωτογραφίας των βασιλικών πορτρέτων τον τελευταίο αιώνα, από... τη λάμψη της υψηλής κοινωνίας τη δεκαετία του 1920 έως τη στέψη του βασιλιά Καρόλου το 2023», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Αλεσάντρο Νασίνι, εκ των βασικών εφόρων φωτογραφιών στο Royal Collection Trust και έφορος της έκθεσης.

Η έκθεση ξεκινάει με το πορτρέτο που τράβηξαν τον 1923 με την ευκαιρία του αρραβώνα τους ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η λαίδη Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάιον, οι μετέπειτα βασιλιάς Γεώργιος και βασίλισσα Ελισσάβετ, το οποίο κρέμεται σε κοντινή απόσταση από το επίσημο πορτρέτο της ενθρόνισης το 2023 του βασιλιά Καρόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλγερία: Όμηρος για 26 χρόνια, ήταν “φυλακισμένος” 200 μέτρα από το σπίτι του! (βίντεο)

Αφρικανική σκόνη: Μέτρα προστασίας για ευπαθείς ομάδες

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Συνελήφθη ο δράστης