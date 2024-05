Κόσμος

Ευρωπαϊκή Ένωση - Μολδαβία: Δημοψήφισμα στις 20 Οκτωβρίου για την ένταξη της

Την ίδια ημερομηνία θα διέξαχθουν και προεδρικές εκλογές.

Η Βουλή της Μολδαβίας ψήφισε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής στις 20 Οκτωβρίου προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ένταξη στην ΕΕ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών της φιλοευρωπαϊκής προέδρου Μάγια Σάντου, η οποία υποστηρίζει ότι η Ρωσία και η διαφθορά είναι οι δύο μεγαλύτερες απειλές για την κυριαρχία της χώρας που βρίσκεται μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρουμανίας. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, συντρίμμια πυραύλων και drones έχουν πέσει κατ' επανάληψη στο έδαφος της Μολδαβίας.

Η προτεινόμενη ημερομηνία για το δημοψήφισμα στηρίχθηκε από συνολικά 56 βουλευτές στην Βουλή των 101 μελών. Στη συνέχεια, οι βουλευτές ενέκριναν με συνοπτικές διαδικασίες την ίδια ημερομηνία για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, στις οποίες η Σάντου θα είναι υποψήφια επιδιώκοντας να επανεκλεγεί.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που στηρίζουν στενότερους δεσμούς με τη Μόσχα, αντιτίθενται στην πολιτική της προέδρου υπέρ της ένταξης στην ΕΕ. Είκοσι τέσσερα μέλη της Βουλής απείχαν στην ψηφοφορία για το δημοψήφισμα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Μολδαβίας είχε προηγουμένως δώσει την έγκρισή του για την παράλληλη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και προεδρικών εκλογών.

