Ισραήλ: Ακυρώνει τη συμφωνία εμπορίου με την Τουρκία και επιβάλει δασμούς

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση για την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διακόψει τις εξαγωγές προς το Ισραήλ.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του θα ακυρώσει τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Τουρκία, σε απάντηση για την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διακόψει τις εξαγωγές προς το Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θα επιβάλει επίσης δασμούς ύψους 100% στις εισαγωγές από την Τουρκία, μέχρι τη λήξη της θητείας του Ερντογάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η πρόταση αυτή θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς έγκριση, πρόσθεσε ο Σμότριτς.

