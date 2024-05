Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εύκολη νίκη για το “τριφύλλι”

Παρά τις πολλές απουσίες τους, οι «πράσινοι», δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.

Ανώτερος, παρά τις απουσίες του, ο Παναθηναϊκός δεν... αγχώθηκε στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον ΠΑΟΚ, γράφοντας το 1-0 στη σειρά της προημιτελικής φάσης των πλέι οφ στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «πράσινοι» έφτασαν άνετα στο τελικό 84-66 και το προσεχές Σάββατο (18/5, 20:00) στη Θεσσαλονίκη έχουν την ευκαιρία να «σκουπίσουν» τη σειρά και να επικεντρωθούν στο φάιναλ φορ της Euroleague και στον ημιτελικό του Βερολίνου, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ.

Δίχως τους Κώστα Σλούκα (θλάση), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (θλάση) και Κέντρικ Ναν (ελαφρύ διάστρεμμα), αλλά και τον Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι που αισθάνθηκε αδιαθεσία και μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ο Παναθηναϊκός είχε την απαραίτητη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση από το πρώτο τζάμπολ και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής, δίνοντας έμφαση στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που έμεινε στο παρκέ για περίπου 20 λεπτά, με απολογισμό 3 ριμπάουντ.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών οι Μάριους Γκριγκόνις και Ντίνος Μήτογλου, οι οποίοι διέπρεψαν από την περιφέρεια και τελείωσαν τον αγώνα σημειώνοντας από 15 πόντους. Στους 14 σταμάτησε ο Ματίας Λεσόρ, ενώ 10 πόντοι και 6 ασίστ ήταν ο απολογισμός του Τζέριαν Γκραντ. Με 3 μπλοκ και 9 πόντους τελείωσε την αναμέτρηση ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Από τον ΠΑΟΚ, που παρατάχθηκε με 10 παίκτες (ο Στάθης Σχίζας είναι τραυματίας και ο Μαρκίς Τάουνς είναι εκτός εξάδας ξένων), πάλευε μόνος του ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, τελειώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, αλλά και 5 λάθη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, έχοντας αντέξει στο ξέσπασμα του Πόρτερ στη δεύτερη περίοδο, όταν σημείωσε τους 14 από τους 19 πόντους του ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα και έγραψε το 46-37 του ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, δίνοντας ρεσιτάλ από τα 6,75 και με προσήλωση στην άμυνα απάντησε με επιμέρους σκορ 20-13, διαμορφώνοντας το +16 στο 30΄ (66-50). Με τον Λεσόρ να παίρνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος κοντά στο καλάθι και να την παραδίδει και πάλι στον Μήτογλου, ο οποίος είχε βρει ρυθμό από τα 6,75, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +21 (71-50) στο 33΄ και τα πάντα τελείωσαν...

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 46-37, 66-50, 84-66

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Χριστινάκης, Τεφτίκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 6 (2), Μπαλτσερόφσκι 2, Γκραντ 10 (1), Γκριγκόνις 15 (2), Μήτογλου 15 (4), Καλαϊτζάκης 6 (2), Μωραΐτης, Σαμοντούροβ, Παπαπέτρου 7 (1), Λεσόρ 14, Αντετοκούνμπο 9.

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): ΜακΝις 10, Φρίντρικσον 2, Μιχάλακ 7 (2), Άλστον 14 (2), Πόρτερ Τζούνιορ 26 (4), Τσιακμάς 3 (1), Τσαΐρέλης 4, Μαργαρίτης, Γουίλιαμς.

