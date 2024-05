Αθλητικά

Forbes - Αντετοκούνμπο: Στην πρώτη πεντάδα των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συνολικό ποσό που λαμβάνουν οι πρώτοι δέκα αθλητές φτάνει στο 1,38 δισ. δολάρια. Ποιος βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ποιοι συμπληρώνουν την δεκάδα.

-

Στην 5η θέση των αθλητών με τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές το 2024 στη λίστα που δημοσίευσε σήμερα (16/5) το "Forbes" βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας διεθνής μπασκετμπολίστας των Μιλγουόκι Μπακς έχει φέτος ετήσια έσοδα 111 εκατομμύρια δολάρια! Μόνο το συμβόλαιό του με τα «Ελάφια» προβλέπει 46 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό να συμπληρώνεται από όσα έχει λαμβάνειν από χορηγικές συμφωνίες και άλλες επιχειρηματικές δράσεις του.

Mάλιστα, για πρώτη φορά στην Ιστορία, κάθε ένας από τους πρώτους δέκα αθλητές στη σχετική λίστα ετήσιων απολαβών του "Forbes" εξασφάλισε το 2024 περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια, με το συνολικό ποσό που λαμβάνουν και οι δέκα πρώτοι αθλητές να αποτελεί ρεκόρ, με το νούμερο ν’ αγγίζει τα 1,38 δισεκατομμύρια δολάρια, προ φόρου και ποσοστό ατζέντηδων.

Ο πλουσιότερος αθλητής για το 2024 δεν είναι άλλος από τον Πορτογάλο διεθνή επιθετικό Κριστιάνο Ρονάλντο με απολαβές 260 εκατ. δολάρια. Ο αθλητής του γκολφ Τζον Ραχμ ακολουθεί στη 2η θέση με 218 εκατ. δολάρια. Τρίτος είναι ο Αργεντινός σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι με 135 εκατ. δολάρια και τέταρτος είναι ο NBAer ΛεΜπρόν Τζέιμς, με 128 εκατ. δολάρια.

Ο 5ος Αντετοκούνμπο ξεπερνά ακόμη και τον Γάλλο διεθνή της Παρί Σεν Ζερμέν Κιλιάν Εμπαπέ (110 εκατ. δολάρια) που είναι 6ος, τον 7ο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Νεϊμάρ (108 εκατ. δολάρια), τον 8ο Γάλλο διεθνή ποδοσφαιριστή Καρίμ Μπενζεμά (106 εκατ. δολάρια), τον πόιντ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς Στεφ Κάρι που είναι 9ος (109 εκατ. δολάρια) και τον 10ο Λαμάρ Τζάκσον, σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου (100,5 εκατ. δολάρια).

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

Κριστιάνο Ρονάλντο 260 εκατ. δολάρια Τζον Ραχμ 218 εκατ. δολάρια Λιονέλ Μέσι 135 εκατ. δολάρια ΛεΜπρόν Τζέιμς 128 εκατ. δολάρια Γιάννης Αντετοκούνμπο 111 εκατ. δολάρια Κιλιάν Εμπαπέ 110 εκατ. δολάρια Νεϊμάρ 108 εκατ. δολάρια Καρίμ Μπενζεμά 106 εκατ. δολάρια Στεφ Κάρι 109 εκατ. δολάρια Λαμάρ Τζάκσον 100,5 εκατ. δολάρια