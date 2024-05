Αθλητικά

Ρώμη – Τσιτσιπάς: Ήττα με ανατροπή από τον Τζάρι

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο σετ, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Εκτός συνέχειας απ’ το τουρνουά Masters της Ρώμης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς γνώρισε οδυνηρό -έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας- αποκλεισμό στα προημιτελικά του τουρνουά απ’ τον Χιλιανό, Νίκολας Τζάρι (Νο16) με 2-1 σετ (6-3, 5-7, 4-6). Ο Έλληνας πρωταθλητής αν και ξεκίνησε... φουριόζος το πρώτο σετ, το οποίο πήρε με σχετική ευκολία στη συνέχεια εκνευρίστηκε και με κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, δεν είχε καθαρό μυαλό και χάνοντας αρκετές ευκαιρίες για μπρέικ, εντέλει γνώρισε την ήττα απ’ τον Τζάρι, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης τον Αμερικανό Τόμι Πολ (Νο16).

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε πολύ συγκεντρωμένος στο πρώτο σετ, κράτησε το σερβίς του κι έκανε το μπρέικ στο 4ο γκέιμ, παίρνοντας «κεφάλι» στο σκορ με 3-1 με τρεις σερί πόντους. Προβάδισμα που ανέβασε ακόμη περισσότερο με το δικό του σερβίς (4-1) ως το 6-3 στα γκέιμ με το οποίο «καθάρισε» το πρώτο σετ.

Στη συνέχεια οι δύο τενίστες πήγαιναν... χέρι-χέρι, δείχνοντας συνέπεια στο σερβίς τους σ’ όλη τη διαδρομή του δεύτερου σετ, με τον Τσιτσιπά να χάνει μεγάλες ευκαιρίες στο 7ο και στο 11ο γκέιμ για να κάνει ένα μπρέικ νίκης, χάνοντας την πρώτη φορά τρία μπρέικ-πόιντς και τη δεύτερη δύο. Στο 12ο γκέιμ ο Τζάρι πήγε σε διπλό μπρέικ-πόιντ στο σερβίς του Έλληνα πρωταθλητή το οποίο «υποστήριξε» αμέσως, κάνοντας το 7-5 και το 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ (2-1), όμως ο Τζάρι «απάντησε» με δικό του μπρέικ αμέσως μετά. Κι αφού κράτησε το σερβίς του ως το 5-4, κατάφερε το τελειωτικό... χτύπημα προς τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος «έσωσε» τρία ματς μπολ του Χιλιανού, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στο τέταρτο, χάνοντας τον αγώνα...

