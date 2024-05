Κοινωνία

“Pink Panthers”: Φωτογραφίες των δραστών που διέπρατταν διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία

Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και φωτογραφίες των διαρρηκτών που φέρονται να είναι μέλη τις διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με το όνομα "Ροζ Πάνθηρες".

Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος δύο αλλοδαπών, οι οποίοι συνελήφθησαν την 24-4-2024 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους δράστες, που είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση με συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, η οποία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 24 Απριλίου. Πρόκειται για μέλη εγκληματικής ομάδας με το όνομα «Pink Panthers», με διεθνή δράση, στοχοποιώντας κυρίως κοσμηματοπωλεία.

