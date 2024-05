Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 14χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές μετά από την εξαφάνιση της 14χρονης Iσλάμ Aλ Τζουμά, με καταγωγή από τη Συρία, από την περιοχή της Δάφνης.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 26/04/2024 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Δάφνης , η Iσλάμ (ον.) Aλ Τζουμά (επ.), 14 ετών, με καταγωγή από την Συρία. Τελευταία φόρα εθεάθη στις 13/05/2024 απογευματινές ώρες στην περιοχή του Κολωνού. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν της ζωή της σε κίνδυνο.

Η Iσλάμ (ον.) Aλ Τζουμά (επ.), έχει ύψος 1,68 μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρη φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

