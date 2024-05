Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Τερίμ: διαζύγιο μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Παρελθόν για το "τριφύλλι" αποτελεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης ο Φατίχ Τερίμ . Ποιός θα κάτσει στον πάγκο των "πράσινων" στο "ντέρμπι αιωνίων" και στον τελικό του Κυπέλλου.

Η πολύ «βαριά» ήττα απ’ τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην 9η αγωνιστική των play off (τρίτη σερί για τους «πράσινους») οδήγησε στην πόρτα της εξόδου τον Φατίχ Τερίμ.

Ο Τούρκος τεχνικός αποτελεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης (16/5) παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και πλέον οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» προχωρούν στην άμεση αντικατάστασή του με τον Χρήστο Κόντη ενόψει του κυριακάτικου (19/5) μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο που θα κρίνει την 3η θέση και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Άρη (26/5).

Από το πρωί της Πέμπτης (16/5) υπήρχαν πάρα πολλές εσωτερικές «ζυμώσεις» στους «πράσινους» γύρω απ’ το θέμα του προπονητή, με τον Γιάννη Αλαφούζο να αποφασίζει στην άμεση αλλαγή, καθώς ήταν ξεκάθαρη η «αδυναμία» του Τερίμ να «γυρίσει» την κατάσταση.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, που είχε αποκαλύψει στις 26 Δεκεμβρίου τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Τερίμ, ανέβασε στο Χ (πρώην Twitter) πως «...ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί με τον Φατίχ Τερίμ και το διαζύγιο είναι πολύ κοντά». Κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πορεία της ημέρας με τη συνάντηση που έφερε και το «διαζύγιο» με τον 71χρονο τεχνικό.

Ο Τερίμ έμεινε στον πάγκο του Παναθηναϊκού απ’ τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 16 Μαΐου, με απολογισμό 14 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες σε πρωτάθλημα (κανονική περίοδο και play off) και Κύπελλο Ελλάδας, οδηγώντας τους «πράσινους» στον εφετινό τελικό με τον Άρη.

