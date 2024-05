Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος που μαχαίρωσε την εν διαστάσει σύζυγο του

Που και πως συνελήφθη ο άνδρας, πολλές ώρες μετά την στυγερή δολοφονία στον δρόμο. Τρεις καταγγελίες σε βάρος του είχε κάνει το θύμα.

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (17/5) ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του χθες το πρωί στο Μενίδι.

Η σαραντάχρονη γυναίκα είχε προχωρήσει στο παρελθόν, σε τρεις καταγγελίες κατά του 50χρονου, για ενδοοικογενειακή βία.

Στην Φυλή, το μεσημέρι της Πέμπτης, συνελήφθη ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης βρέθηκε μεθυσμένος, σε μία οικοδομή κοντά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Η 40χρονη γναίκα, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στον δρόμο, πριν από στις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Σε μικρή απόσταση από την νεκρή γυναίκα βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλέστηκε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο πάνω στο σώμα της γυναίκας, όταν εντοπίστηκε από περαστικούς.

Για τις πρώτες στιγμές μετά τη δολοφονία 40χρονης στο Μενίδι, μίλησε στα Μέσα Ενημέρωσης κάτοικος της περιοχής, η οποία μόλις έφτασε στο σημείο, είδε την κόρη του θύματος σε κατάσταση σοκ να μιλάει στο τηλέφωνο, δίπλα από τη σορό της μητέρας της.

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα η μάρτυρας, η κόρη της 40χρονης μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε “Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου”. “Ήρθε μια κοπελίτσα, χαρακτηριστικά εδώ στον τόπο του συμβάντος, και είπε ότι ‘ίσως να είναι η μαμά μου’ ενώ έκλαιγε και ωρυόταν”, είπε.

Από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει πως η 40χρονη, τόσο στο πρόσφατο παρελθόν όσο και προ δεκαετίας, είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία τρεις φορές και είχε καταγγείλει τον εν διαστάσει σύζυγό της για ενδοοικογενεικακή βία.

Ειδικότερα, η πρώτη καταγγελία έγινε στις 3 Απριλίου 2013 με την γυναίκα να υποβάλει έγκληση κατά του πρώην συντρόφου της για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Τότε ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η δεύτερη καταγγελία έγινα στις 18 Σεπτεμβρίου 2022 με το θύμα να καταγγέλλει τον εν διαστάσει σύζυγό της για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο άνδρας συνελήφθη και πάλι και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι υπήρχε δικαστική απόφαση βάσει της οποίας ο άνδρας απαγορευόταν να διαμένει με το θύμα, πλην όμως η ίδια του το είχε επιτρέψει από το 2018.

Η τελευταία καταγγελία έγινε στις 7 Μαΐου 2024 και πάλι για ενδοοικογενειακή βία (απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση). Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ έλαβε ρητή δικάσιμο για να δικαστεί σήμερα, Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.





