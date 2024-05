Κλίμα

Κλιματική αλλαγή: Η Φλόριντα σβήνει κάθε αναφορά από τα επίσημα έγγραφα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φλόριντα επικρίνεται έντονα και από τον Λευκό Οίκο, επειδή απαλείφει τις αναφορές στην κλιματική αλλαγή από τα επίσημα έγγραφα της Πολιτείας.

-

Ο Λευκός Οίκος και Δημοκρατικοί αιρετοί επέκριναν έντονα νόμο που προωθήθηκε στη Φλόριντα κι επικυρώθηκε μια ημέρα νωρίτερα από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις, καθώς συνεπάγεται την απάλειψη από όλα τα επίσημα κείμενα της πολιτείας του κάθε αναφορά στην κλιματική αλλαγή.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι «ντροπή», σχολίασε η εκπρόσωπος της προεδρίας, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Η κλιματική αλλαγή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός», ανέφερε από την πλευρά της η Φρεντερίκα Γουίλσον, Δημοκρατική που εξελέγη στη Φλόριντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η νοτιοανατολική πολιτεία, γνωστή για τη σχεδόν μόνιμη ηλιοφάνειά της, κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασιών το περασμένο καλοκαίρι.

Κάτι που δεν εμπόδισε τον Ρον ΝτεΣάντις, ατυχήσαντα υποψήφιο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου —ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στη διαδικασία — να υπερασπιστεί το νόμο, που ικανοποιεί τους όχι λίγους σκεπτικιστές για την κλιματική αλλαγή στις τάξεις των υποστηρικτών της αμερικανικής δεξιάς.

«Το νομοθέτημα που επικυρώνω (...) θα κρατήσει τα αιολικά πάρκα μακριά από τις παραλίες μας, καύσιμα στις δεξαμενές μας και την Κίνα εκτός πολιτείας μας», σχολίασε με ικανοποίηση ο κυβερνήτης.

«Αποκαθιστούμε την κοινή λογική με την προσέγγισή μας όσον αφορά την ενέργεια και απορρίπτουμε το πρόγραμμα των φανατικών ριζοσπαστικών οικολόγων», πρόσθεσε ο κ. ΝτεΣάντις, ο οποίος είχε δώσει αγώνα εναντίον των lockdowns κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού και τάσσεται εναντίον των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί σε διεμφυλικά πρόσωπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Ο δράστης έμεινε για ώρες στον τόπο του εγκλήματος, “δίπλα” στους αστυνομικούς

Εορτολόγιο - 17 Μαΐου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Καιρός - Παρασκευή: Νεφώσεις, σκόνη και άνοδος θερμοκρασίας